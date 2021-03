Sarah Harding dit qu’elle ne se regarde plus dans le miroir après que son traitement contre le cancer l’a empêchée de se reconnaître.

La star de Girls Aloud a parlé pour la première fois de son diagnostic de cancer en août lorsqu’elle a dit à ses fans qu’elle avait un cancer avancé qui s’était propagé à d’autres parties de son corps.

Avant le début de son traitement, Sarah a été placée dans un coma induit car ses poumons et ses reins étaient défaillants. Après être sortie du coma, Sarah a commencé une chimiothérapie et a subi une mastectomie.

Avant l’opération, elle a rappelé comment les chirurgiens avaient dessiné les parties de son sein qui auraient besoin d’être enlevées et elle était horrifiée de voir que c’était « pratiquement tout ».

La chanteuse a déclaré qu’elle avait « crié l’endroit » en revenant de l’opération et qu’elle était soulagée d’avoir sa mère à ses côtés.

Elle a dit: «Maintenant, il y a juste un tas de points de suture là où se trouvait ma poitrine. Je ne peux plus me regarder dans le miroir. Je ne me reconnais plus.

«La perte me brise le cœur. Certaines femmes peuvent avoir une reconstruction, mais je sais que je finirais juste en réanimation parce que je suis trop malade. Je suppose que cela m’avait traversé l’esprit à un moment donné, l’idée de reconstruction , mais maintenant je dois être réaliste. Je dois lâcher prise. «

Sarah a suivi un traitement intensif pour un cancer du sein après son diagnostic de l’été 2020, mais il ne lui reste plus que quelques mois à vivre après avoir développé une tumeur secondaire à la base de sa colonne vertébrale.

Cependant, elle refuse de s’attarder sur son pronostic, profitant au contraire de chaque jour de son départ.

Ses anciens camarades de groupe ont montré leur soutien depuis qu’ils ont appris la bataille de Sarah. Dans un extrait séparé du livre, Cheryl dit que Sarah était « le paquet complet de blonde époustouflante » et ajoute que son amie était une « enfant sauvage ».

Elle écrit: « C’est probablement ce que j’aime le plus chez Sarah; elle n’a pas de mauvais os dans son corps. »