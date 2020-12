Sarah Harding a révélé qu’elle écrivait une autobiographie après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein.

le Filles à voix haute La star a partagé une déclaration sur Twitter et Instagram jeudi, publiant sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis annonçant la nouvelle choc de son diagnostic en août.

Harding a reçu un traitement pour un cancer de stade avancé, qui s’est propagé à d’autres parties de son corps, et s’est prononcée publiquement cet été après avoir été repérée à l’hôpital.

Salut à tous. Merci beaucoup pour tous les messages d’amour et de soutien que j’ai reçus depuis mon dernier message. Tout le monde a été si gentil et la lecture de vos commentaires et de vos DM a été une énorme source de force pour moi. pic.twitter.com/UGbuoEKpBX – Sarah Harding (@SarahNHarding) 3 décembre 2020

Dans son dernier message aux fans, la chanteuse a déclaré qu’elle « ne peut pas nier que les choses sont difficiles en ce moment, mais je me bats aussi fort que possible et je suis aussi courageuse que je sais ».

Elle a également révélé les détails de ses mémoires et a déclaré que le livre serait publié après Noël.

« En septembre, les gens adorables d’Ebury Publishing m’ont demandé si je serais intéressé à écrire un livre sur l’histoire de ma vie », a déclaré Harding.

«C’est arrivé à un si bon moment pour moi, car cela m’a donné quelque chose d’amusant et de positif sur lequel me concentrer pendant que je restais coincé à la maison entre les voyages à l’hôpital pour un traitement.

«Je l’ai presque fini maintenant et cette semaine, maman et moi avons regardé de vieilles photos en choisissant celles à inclure. Ce sera après Noël et j’en suis vraiment fier. J’espère que vous l’aimerez. «

Harding, 39 ans, a également remercié les fans pour leur soutien au cours des derniers mois et a terminé son message en disant: « Envoyer beaucoup d’amour à tout le monde – j’espère que vous vous portez tous bien. »

Elle a partagé la nouvelle avec une photo d’elle enfant, ainsi qu’une image de ce qui semble être la couverture du livre, intitulée Hear Me Out.

Girls Aloud photographiées sur scène en 2013, l’un de leurs derniers spectacles



Harding est devenu célèbre aux côtés de Cheryl (puis Tweedy), Nadine Coyle, Nicola Roberts et Kimberley Walsh sur Popstars d’ITV: The Rivals en 2002.

Après un énorme succès avec des succès tels que Sound Of The Underground, Love Machine et Promise, ils ont annoncé une pause en 2009 avant de se séparer en 2013. Cependant, il y avait eu des spéculations plus tôt en 2020 sur une réunion en 2022 pour marquer leur 20e anniversaire.

La star a fait ses débuts sur scène en 2016 dans Ghost – The Musical, un récit du film à succès de 1990 mettant en vedette Demi Moore et Patrick Swayze, avant de remporter Celebrity Big Brother en 2017.

Après avoir parlé de son diagnostic de cancer, elle Les camarades du groupe Girls Aloud faisaient partie des milliers d’envoi de messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Coyle et Walsh ont répondu au post Instagram original de Harding, avec Coyle postant: « Je t’aime !!! Vous avez toujours été en mesure de réaliser des miracles en cas de besoin !! Je suis là pour tout le chemin et le serai toujours !! »

Walsh a dit: « Mon cœur est brisé. Vous êtes si fort et courageux et nous sommes avec vous à chaque étape du chemin. »

Nicola Roberts a partagé son message de soutien sur Twitter, affirmant que la nouvelle avait été « aveugle ».

Cheryl a répondu en publiant un simple emoji au cœur brisé sur Twitter.