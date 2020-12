Sarah Harding se serait de nouveau rapprochée de ses stars de Girls Aloud.

L’équipe de Girls Aloud – comprenant Cheryl, Nadine Coyle, Nicola Roberts et Kimberley Walsh – s’est réunie pour soutenir leur ancienne camarade de groupe Sarah.

Il est apparu que l’ancien groupe était régulièrement en contact au milieu de la bataille courageuse de Sarah contre le cancer à un stade avancé.

Ils ont tous soutenu la dernière entreprise de Sarah d’écrire son autobiographie Hear Me Out.

Une source a déclaré au Sun: «Les filles sont régulièrement en contact.







(Image: WireImage)



«Tout le monde met le passé derrière eux – le livre est la façon dont Sarah fait cela pour de bon.

«Cela semble thérapeutique et cathartique de tout abattre.»

Toutes les stars de Girls Aloud se sont rassemblées autour de Sarah alors qu'elles montraient publiquement leur soutien à sa nouvelle autobiographie.







(Image: sarahnicoleharding / Instagram)



Ils se sont tous rendus sur Instagram pour partager des messages réfléchis et charmants sur le nouveau livre de Sarah.

Cheryl a écrit: « Eh bien, cela va être une lecture intéressante … Je t’aime. »

Nadine a ajouté: « Ma charmante Sarah a un livre qui sort et j’ai hâte de lire ce qu’elle a fait quand je me suis mis au travail avec elle! »







(Image: Copyright inconnu)



Nicola a écrit: « Je suis si fier de toi pour avoir livré ça. »

Kimberley a tapé: « Tellement fier. »

Sarah a révélé qu’elle allait publier une autobiographie Hear Me Out à temps pour Noël.

La chanteuse venait de finir d’écrire son livre cette semaine et elle s’est tournée vers Instagram pour remercier les fans de leur soutien.







(Image: Getty Images)



Elle a écrit: « Salut à tous. Merci beaucoup pour tous les messages d’amour et de soutien que j’ai reçus depuis mon dernier message. Tout le monde a été si gentil et lire vos commentaires et vos DM a été une énorme source de force pour moi .

« Je ne peux pas nier que les choses sont difficiles en ce moment, mais je me bats aussi fort que possible et je suis aussi courageux que je sais. »

Son livre capturera l’histoire de Sarah depuis son enfance jusqu’à la victoire de Popstars: The Rivals en 2002 avec ses camarades de groupe Girls Aloud et les années sous les projecteurs qui ont suivi.







(Image: PA)



Sarah a expliqué que le livre était un point central tellement positif entre les voyages à l’hôpital pour un traitement et le fait d’être à la maison.

Elle a poursuivi: «En septembre, les gens adorables d’Ebury Publishing m’ont demandé si je serais intéressé à écrire un livre sur l’histoire de ma vie.

«C’est arrivé à un si bon moment pour moi, car cela m’a donné quelque chose d’amusant et de positif sur lequel me concentrer pendant que je restais coincé à la maison entre les voyages à l’hôpital pour un traitement.

«Je l’ai presque fini maintenant et cette semaine, maman et moi avons regardé de vieilles photos en choisissant celles à inclure. Ce sera après Noël et j’en suis vraiment fier. J’espère que vous l’aimerez.

« Envoyer beaucoup d’amour à tout le monde – j’espère que vous vous portez tous bien – S x. »