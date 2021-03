Sarah Harding a parlé de son histoire de consommation de drogues.

L’ancienne chanteuse de Girls Aloud – qui lutte actuellement contre le cancer – a révélé qu’elle avait consommé de la cocaïne pour surmonter une rupture douloureuse avant d’être «traînée» en cure de désintoxication.

La femme de 39 ans suit actuellement un traitement de chimiothérapie et cette semaine, sa première autobiographie intitulée Hear Me Out est publiée.

Dans les mémoires honnêtes, Sarah parle de son combat contre la cocaïne – admettant que sa décision d’arrêter de consommer était de «faire ou mourir».

Sarah se souvient de sa première expérience avec la cocaïne lors d’une soirée chic à Knightsbridge organisée par un « playboy saoudien », dans un extrait obtenu par Metro.







(Image: Getty Images)



Après avoir vu ses copains essayer de la drogue lors de fêtes et de soirées chics, Sarah a admis avoir cédé et l’essayer elle-même.

Le hitmaker Sound of the Underground a écrit qu’elle n’avait jamais essayé des drogues plus dures telles que l’héroïne et la kétamine avant cette nuit-là, parce que ce type de drogue l’avait effrayée.

Elle a également déclaré qu’elle n’avait jamais été «accro» à la cocaïne.







(Image: PA)



Après s’être séparée de son fiancé Tom Crane en 2011, le style de vie festif de Sarah est devenu plus sauvage alors qu’elle s’est envolée pour Ibiza pour un voyage «désordonné» dans une tentative désespérée de surmonter son chagrin.

Après son retour au Royaume-Uni, Sarah a déclaré qu’elle était «complètement exagérée».

«J’ai réalisé alors qu’il s’agissait littéralement de faire ou de mourir, et je savais que je devais agir», a-t-elle écrit.







(Image: Instagram)



Sarah a poursuivi en admettant qu’en plus de son séjour en cure de désintoxication en Afrique du Sud, elle s’était secrètement enregistrée dans plusieurs centres de traitement « plus que beaucoup de gens ne le savent ».

« C’est quelque chose que j’ai choisi de faire quand j’en avais besoin, et même si certains ont plus de succès que d’autres, cela m’a toujours donné une chance de m’arrêter et de faire le point », a-t-elle ajouté.

* L’autobiographie de Sarah Harding Here Me Out sort cette semaine.

Talk To Frank offre des conseils confidentiels sur les drogues et la toxicomanie (e-mail à frank@talktofrank.com, message 82111 ou appelez le 0300 123 6600) ou le NHS a des informations pour obtenir de l’aide.