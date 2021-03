Les deux ont été choisis pour former Girls Aloud avec trois autres, et ont passé les sept années suivantes à vivre dans les poches l’un de l’autre, à faire des tournées et à enregistrer et à remporter un énorme succès.

Dans un extrait du nouveau livre de Sarah, Hear Me Out, publié dans le Times, Cheryl écrit: « La plupart du temps, j’essaie de garder mes propres émotions sous contrôle, mais lors d’un appel FaceTime avec elle l’autre jour, je n’ai pas pu le retenir. . Elle a relayé une terrible nouvelle, et je l’ai perdue et j’ai commencé à pleurer. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy