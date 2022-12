Sarah Goodhart, star de Geordie Shore, méconnaissable cinq ans après avoir quitté la série

La star de GEORDIE Shore, Sarah Goodhart, semble méconnaissable cinq ans après avoir quitté la série à succès.

La superbe femme de 29 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour montrer son beau look alors qu’elle posait avec des cheveux noirs courts et une frange.

instagram/@sarahgoodhart

Sarah Goodhart de la renommée de Geordie Shore semblait méconnaissable dans un nouveau cliché[/caption]

Rex

La star de télé-réalité a enfilé une tenue révélatrice sous la forme d’un haut court en cuir noir pour afficher ses nombreux atouts.

Elle a également opté pour un short noir et des bas en dentelle pour sa photo sensuelle.

Sarah regarda la caméra avec une lèvre rouge et un visage plein de maquillage alors qu’elle courbait un bras près de sa tête.

En savoir plus sur Geordie Shore FEUTRE UN-SHORE Bethan de Geordie Shore révèle qu’elle a “pleuré tous les jours” après les critiques sur CGD NOUVEAU DÉPART Aaron Chalmers sous le choc s’est séparé de sa petite amie après la naissance de son 3e bébé

« anticipation…………….pation », a écrit la beauté brune.

Sarah est originaire de Whickham, juste à l’extérieur de Newcastle et a étudié à la DFMA Make Up Academy.

Maintenant, sa biographie sur les réseaux sociaux indique qu’elle est propriétaire de Get Sezzled SPMU Artistry, qui propose du maquillage semi-permanent.

Sarah était déjà un visage familier pour beaucoup ayant déjà participé à une autre émission de téléréalité MTV, Ex on the Beach avant de rejoindre Geordie Shore en 2017.

Le reste de la distribution connaissait également Sarah – elle était précédemment sortie avec Marty McKenna, se décrivant comme «l’ex psychopathe ultime» après la séparation du couple.

Elle a affirmé qu’ils avaient rompu parce que Geordie Lothario l’avait trompée “avec la moitié de Newcastle”.





Le couple on-off s’est affronté à plusieurs reprises lorsqu’elle a surpris Marty en le rejoignant dans la villa Ex on the Beach, bien qu’il ait rapidement dû quitter la série après avoir trop fait la fête.

En 2017, la star a publié une vidéo émouvante sur sa chaîne YouTube et a déclaré qu’elle avait vécu une expérience “traumatique” dans l’émission et que c’était “un environnement très malsain pour une personne comme moi”.

Elle a déclaré: «Les personnes qui font du casting ne recherchent pas des personnes stables et bien équilibrées, elles recherchent des personnes psychotiques, qui ont des problèmes de colère et une éducation difficile – ce sont des personnes parfaites à arracher et à manipuler.

“Je suis une personne souffrant d’un trouble anxieux sévère qui n’a fait que s’aggraver depuis [the show] avec ce bel ordre secondaire de dépression.

Sarah a ensuite expliqué comment elle avait participé au spectacle après avoir eu le sentiment que c’était le seul moyen pour elle de gagner de l’argent décent, après avoir quitté l’école sans aucune qualification et avoir travaillé dans un travail de beauté à bas salaire pendant six ans.

YouTube/MTV

La star a publié une vidéo YouTube émouvante sur son expérience Geordie Shore[/caption]