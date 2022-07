Sarah Glenn: la joueuse de jambes anglaise ravie de l’opportunité des Jeux du Commonwealth après une pause utile du cricket international féminin | Nouvelles du cricket

Sarah Glenn est revenue du côté de l’Angleterre pour la première fois en six mois lors de leur victoire d’ouverture de la série T20 contre l’Afrique du Sud

Sarah Glenn était heureuse de mettre fin à ses jours de “fangirling” en aidant l’Angleterre à battre l’Afrique du Sud par six guichets lors de leur match d’ouverture de la série T20 à Chelmsford.

Le spinner de jambes est revenu sur la scène internationale pour la première fois en six mois et a pris 1-18 lors d’une victoire catégorique jeudi, les hôtes remportant la série multi-format. Les deux équipes se retrouvent dans le deuxième T20I samedi, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 14h30.

Glenn avait été réduite à une spectatrice depuis les Cendres au début de 2022 après avoir choisi de ne pas jouer dans la Coupe du monde des 50 ans, citant les exigences de la vie dans des bulles bio-sécurisées pendant la pandémie de coronavirus.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez le meilleur de l’action du premier T20 international entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud. Regardez le meilleur de l’action du premier T20 international entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud.

Mais le joueur de 24 ans est de retour dans l’équipe T20, qui est le même groupe qui représentera l’Angleterre aux Jeux du Commonwealth plus tard ce mois-ci, et était ravi d’aider l’équipe de Heather Knight à battre l’Afrique du Sud pour un quatrième match consécutif.

“Je pense que c’était ce dont j’avais besoin”, a déclaré Glenn. “C’était une décision vraiment difficile et c’était assez difficile de voir les filles, mais je fangirlais juste de chez moi.

“J’ai regardé les filles de chez moi [this summer] et ça m’a en quelque sorte inspiré parce que je me dis ” allez, je veux faire ça ” et aider l’équipe à aller de l’avant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Heather Knight fait l’éloge des performances cliniques de l’Angleterre jusqu’à présent cet été après avoir remporté une série contre l’Afrique du Sud lors du premier match T20. Heather Knight fait l’éloge des performances cliniques de l’Angleterre jusqu’à présent cet été après avoir remporté une série contre l’Afrique du Sud lors du premier match T20.

“Vous pouvez facilement être un peu nerveux et vous mettre la pression, ce que je fais naturellement à chaque match auquel je joue. Je suis toujours un peu nerveux mais, pour moi, voir à quel point ils ont dominé m’a donné envie d’être encore plus sur le terrain.

“Je veux en faire partie, donc c’était bien pour moi d’entrer dans l’équipe.”

Si Glenn avait voyagé en tant que réserve en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde, cela aurait signifié près de trois mois dans des conditions de vie strictes après avoir fait partie de la tournée de la décevante série Ashes.

Angleterre vs Afrique du Sud Vivre de

Pendant son retour à la maison au printemps, la quilleure des Central Sparks a travaillé à la fois sur le côté technique et psychologique des choses. Elle a connu quelques mois fructueux depuis à la fois au niveau national et lors de deux sorties en Angleterre A.

Glenn a ajouté: “J’ai fait beaucoup de séances d’entraînement par moi-même, juste pour comprendre les choses avec une tête claire et cela m’a tellement aidé. Cela m’a permis d’avoir tellement plus de clarté à l’approche de cet été.

“Il y avait quelques choses que je voulais apporter à mon jeu de quilles. J’ai fait quelques exercices et j’ai trouvé qu’avec un run-up plus court, je me sentais un peu plus stable et plus rythmique, ce qui m’a permis de travailler sur mes variations comme le googly, yorker, rythme, des choses comme ça.

“Avec tout cela, je l’ai pratiqué en pré-saison, donc je savais que je l’avais dans le casier et que je pouvais rester simple pour l’été. Je pense que les deux ont énormément aidé.”

Leg-spinner Glenn espère montrer de nouveaux trucs au cours des prochaines semaines. Après avoir affronté l’Afrique du Sud à son domicile de New Road samedi et conclu l’étape T20I de la série à Derbyshire lundi, l’Angleterre se tournera vers les Jeux du Commonwealth.

The Hundred est également à l’horizon en août, mais Glenn essaie de prendre les choses lentement, malgré son enthousiasme évident pour le cricket faisant partie de l’événement de Birmingham.

“J’essaie vraiment de rester match après match”, a-t-elle déclaré. “Pour moi, j’utiliserai ces jeux pour vraiment clouer mon jeu et me concentrer sur chacun afin que je sois prêt pour les Commonwealths.

“Alors cela aidera en quelque sorte le Hundred, mais je vais y aller match par match car ça va aller très vite.”

Regardez le deuxième match international T20 entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, depuis New Road à Worcester, en direct sur Sky Sports Cricket samedi. La couverture commence à 14h, avec le premier bal à 14h30.