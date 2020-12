NASHVILLE – Sarah Fuller, footballeuse de Vanderbilt, ajoutera un ballon de football à sa boîte à trophées.

Et il en sera de même pour le Temple de la renommée du football universitaire.

Après avoir effectué un coup de pied supplémentaire contre le Tennessee samedi, Chris Garner, officiel du match, a poursuivi Fuller sur la ligne de touche et lui a remis le ballon de football.

C’était un souvenir de son exploit historique de devenir la première femme à marquer dans un match de football universitaire Power Five.

Elle a effectué un autre coup de pied supplémentaire au quatrième quart d’une défaite de 42-17, et ce ballon a également été récupéré.

Le premier football restera avec Fuller. Le deuxième football est dirigé vers le Temple de la renommée du football universitaire à Atlanta.

« Après tout le chaos, l’un des arbitres m’a remis le ballon (dès le premier coup de pied supplémentaire) », a déclaré Fuller. «Et j’aimerais le garder, si c’est possible. C’est plutôt cool. »

Pourquoi le football se dirige-t-il vers le Hall of Fame?

C’était le deuxième match de football pour Fuller, le gardien de but de l’équipe de football championne du tournoi SEC de Vanderbilt.

Le 28 novembre, Fuller est devenue la première femme à jouer dans un jeu Power Five, y compris la SEC. Elle a suivi Katie Hnida du Nouveau-Mexique (2003) et April Goss de Kent State (2015), qui ont toutes deux marqué des points en tant que botteurs dans les matchs FBS, mais dans les conférences du Groupe des cinq.

Cette liste a commencé avec Liz Heaston, qui a marqué deux points supplémentaires pour Willamette, puis un programme NAIA, en 1997. Et elle s’est poursuivie avec Brittany Ryan, la meneuse de tous les temps de la NCAA avec 100 points en tant que botteur à l’école de division III de Lebanon Valley à partir de 2007-10.

Même l’entraîneur du Tennessee, Jeremy Pruitt, a réalisé l’importance des coups de pied de Fuller.

«Je pense que c’est génial. Avoir une fille l’année dernière, (considérez) l’opportunité que Sarah Fuller a probablement créée pour d’autres jeunes filles qui voudront peut-être suivre cette voie un jour », a déclaré Pruitt. «Je pense que cela en dit long sur elle et vraiment sur son courage d’être assez courageux pour faire ça.»

‘Ce n’était pas parce que j’étais une fille’

Fuller a été ajouté à la liste pour son premier match parce que les botteurs Pierson Cooke et Wes Farley étaient absents en raison de la recherche des contacts COVID-19. Ils sont revenus contre le Tennessee.

Alors pourquoi Fuller a-t-il encore tenté des coups de pied supplémentaires?

L’entraîneur par intérim Todd Fitch a déclaré que les coups de pied avaient été tracés par le coordinateur des équipes spéciales Devin Fitzsimmons lors de la pratique. Fuller était «très précis» sur les coups de pied supplémentaires et les buts sur le terrain.

Cooke était meilleur à longue distance. Il a fait un panier de 39 verges et a raté un 54 verges contre les Vols. Il y a un mois, l’entraîneur Derek Mason a enlevé Cooke aux coups de pied supplémentaires parce qu’il avait eu du mal à faire des coups de pied courts.

«C’était vraiment, vraiment hors des statistiques de la préparation de la semaine», a déclaré Fitch. «Il ne s’agissait pas d’essayer de faire quelque chose de spécial.»

Fuller a aimé qu’on lui attribue son poste en fonction du mérite.

«C’est ce que (les entraîneurs de Vanderbilt) ont fait tout le temps», a déclaré Fuller. «C’était (basé sur) si je suis assez bon pour le faire. Ce n’était pas parce que j’étais une fille.

Fuller a pris son temps

Fuller a effectué son premier coup de pied après une passe de touché de Vanderbilt de Ken Seals à Cam Johnson.

Lorsque l’équipe de points supplémentaires a couru sur le terrain, Fuller est resté sur la touche pendant quelques instants avant que le titulaire Harrison Smith ne lui fasse signe. Même en jouant son deuxième match de football, il a fallu s’y habituer.

«Je faisais juste une double vérification», a déclaré Fuller. «C’était la première fois que je sortais et donnais un coup de pied à un PAT.»

Fuller a divisé les montants sur les deux coups de pied. Pas grand-chose.

Mais cela est venu après la pression intense d’un projecteur national concentré sur sa capacité à frapper des coups de pied de routine, ce que ses coéquipières ont dit qu’elle avait fait facilement à l’entraînement. Elle a comparé le moment de faire ou de mourir à jouer au gardien de but dans une opportunité d’arrêt de gagner un match de football.

Fuller a marqué l’histoire lors de matchs consécutifs et elle a envoyé un ballon de football au Hall of Fame. Son travail semble terminé, d’autant plus que ses vacances devaient commencer à Thanksgiving.

Mais Vanderbilt est toujours programmé pour jouer sa finale de saison en Géorgie le 19 décembre. Cela dépendra de la liste disponible des Commodores, qui n’avait que 49 boursiers contre les Vols.

Si ce match en Géorgie est joué, Fuller a déclaré qu’elle y serait.