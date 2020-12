Après avoir écrit l’histoire du football universitaire samedi, lorsqu’elle est devenue la première femme à jouer à la Power Five Conference et la première femme à prendre officiellement le terrain lors d’un match de football dans une conférence du sud-est (SEC), Fuller a déclaré à CNN qu’elle avait été inondée d’appels de le soutien d’amis, de famille et même d’athlètes professionnels comme une joueuse de l’équipe nationale féminine américaine Carli Lloyd et quart-arrière de la NFL Russell Wilson

« Je n’ai jamais pensé que mes noms figureraient sur leur Instagram ou sur les réseaux sociaux », a déclaré le senior de l’Université de Vanderbilt.

Fuller est un gardien de but de l’équipe féminine de football de Vanderbilt. Son opportunité est venue parce que de nombreux spécialistes de Vanderbilt sont en quarantaine à cause de Covid-19, selon l’école et ESPN.

« Je n’ai eu que quelques jours pour apprendre comment faire cela », a déclaré Fuller. « Au début, il n’y avait pas beaucoup de pression … J’étais juste fier d’avoir pu sortir et de le faire et de représenter des athlètes féminines. »