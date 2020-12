NASHVILLE, Tennessee: Les Commodores de Vanderbilt n’ont qu’un seul botteur inscrit sur leur tableau à deux profondeurs pour le match de ce week-end au n ° 11 de Géorgie, et c’est Sarah Fuller, la première femme à jouer dans un match Power Five.

Shell se joindrait à nous lors du voyage en Géorgie, y mettant les meilleures personnes, a déclaré mardi l’entraîneur par intérim Todd Fitch. «Et si c’est notre meilleure option, continuez à travailler avec elle et faites de notre mieux pour l’équipe.

Aucun des kickers qui étaient sortis la semaine dernière après COVID-19[feminine les problèmes les ont éloignés de l’équipe n’est pas encore de retour. Fitch a déclaré que Fuller avait lancé l’entraînement de mardi tandis que les entraîneurs continuaient d’évaluer d’autres joueurs de l’alignement.

Si nous pouvons ajouter quelque chose au jeu, nous le ferons, car nous voulons nous assurer d’avoir la meilleure disponibilité pour notre équipe », a déclaré Fitch. Mais en ce moment, elle est expulsée pour nous aujourd’hui et elle essaie définitivement de s’améliorer et de travailler sur toutes les différentes choses sur lesquelles l’entraîneur (de l’équipe spéciale) (Devin) Fitzsimmons l’a travaillé. «

Fuller n’est peut-être pas le seul botteur à l’écart samedi.

Fitch a déclaré que Vanderbilt (0-8) vérifie quand les spécialistes actuels seront disponibles. Ryley Guay, qui a inscrit 9 buts sur 11 la saison dernière, pourrait également être l’occasion de rejoindre l’équipe. Il est actuellement à la faculté de médecine, mais peut toujours être admissible.

S’il y a une possibilité que nous puissions le récupérer, assurez-vous de le vérifier s’il peut améliorer notre équipe, a déclaré Fitch, qui en est à sa première saison avec Vanderbilt. Je sais qu’il a été frappé ici avant et tout. Donc, au fur et à mesure que nous progressons dans la semaine, je pense que je peux avoir une meilleure clarification à ce sujet.

Ces quelques jours ont été mouvementés à Vanderbilt.

Fuller est entrée dans l’histoire en tant que première femme à jouer dans un match de conférence Power Five lors de la défaite 41-0 de la semaine dernière au Missouri. Vanderbilt a renvoyé l’entraîneur Derek Mason un jour plus tard, et la Conférence du Sud-Est a honoré Fuller en tant que coéquipière spéciale de la semaine pour son coup de pied pour ouvrir la deuxième mi-temps.

Lorsque Fuller peut se détendre en Géorgie, les Bulldogs semblent impatients de regarder.

L’entraîneur Kirby Smart, dont la femme a joué au basketball en Géorgie, a déclaré que les femmes avaient désormais la possibilité de concourir plus que jamais, même si ce n’est toujours pas là où elles devraient être. Il a dit que voir Fuller kick est quelque chose que les jeunes filles espèrent et rêvent.

Smart a nommé Teresa Edwards, quatre fois médaillée d’or olympique en basketball et ancienne de Géorgie, et d’autres femmes qui acceptent que les autres soient agressives et rivalisent dur.

Je pense que Sarah continue cette tradition, sa façon de faire et ce dont elle n’a pas peur, a déclaré Smart. Vous savez, vous n’avez pas à vous soucier de ce que quelqu’un va dire. Si elle a la possibilité d’aider ou de contribuer à l’équipe, faites-le.

Fuller a même donné à Vanderbilt un discours d’encouragement impromptu à la mi-temps.

L’ailier serré de Géorgie Tre ‘McKitty a déclaré que donner un coup de pied à Fuller dans un match de la SEC était excellent.

C’était définitivement une étape importante dans le football universitaire et le football en général d’avoir une femme jouer dans un match de football universitaire, a déclaré McKitty.

Le rédacteur sportif d’AP, Charles Odum à Atlanta, a contribué à ce rapport.

