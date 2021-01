SARAH Ferguson a révélé un lien surprenant dans la vie réelle avec Bridgerton de Netflix – et a taquiné qu’il y avait cinq saisons supplémentaires à venir.

La duchesse d’York est un grand fan du drame de la période Netflix, qui a récemment confirmé qu’il reviendrait pour une deuxième saison.

Sarah, 61 ans, a maintenant révélé son propre lien personnel avec la série et laissé entendre qu’elle pourrait se poursuivre pendant cinq saisons supplémentaires.

Elle a dit Nous hebdomadaire magazine: « J’ai tellement adoré Bridgerton que je l’ai regardé deux fois, délibérément. Je suis obsédé par ça.

«Je pense que Daphné est un personnage formidable, car nous la voyons apprendre la vie. J’adore la façon dont elle apprend à utiliser sa voix forte.

«Cela a sonné avec moi parce que le moment est venu pour les femmes de prendre la parole.

Elle a poursuivi: «Les costumes et les décors étaient également incroyables. La façon dont Betsy Beers et Shonda Rhimes ont créé Bridgerton est fabuleuse et j’ai été vraiment impressionnée.

Quant à sa relation réelle avec la série, elle a ajouté: « J’ai entendu dire qu’ils pourraient faire de futures séries à Sunninghill Park pour les cinq prochaines années, qui est mon ancienne maison. »

Bridgerton n’est pas la seule série Netflix que Sarah – ou Fergie comme elle est souvent connue – a appréciée.

La rousse – qui était mariée au prince Andrew de 1986 à 1996 – a également admis avoir regardé The Crown, qui parle de la monarchie britannique.

Elle a dit: « J’ai trouvé que c’était magnifiquement filmé. La cinématographie était excellente. »

La saison quatre a présenté la préparation du mariage de Sarah et Andrew, avec Jessica Aquilina jouant son opposé à Tom Byrne.

Sarah a déclaré: « J’ai également adoré la façon dont ils ont organisé mon mariage. »

Bridgerton et The Crown sont tous deux disponibles sur Netflix.