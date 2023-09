Sarah Ferguson révèle que son ex-PA « fidèle » Jenean Chapman a été ASSASSINÉE alors qu’un homme de 48 ans a été arrêté

SARAH Ferguson a révélé que son ex-PA « fidèle » avait été assassiné et qu’un homme de 48 ans avait été arrêté.

Jenean Chapman travaillait auparavant pour la duchesse d’York, qui a depuis rendu hommage à son ancien employé de confiance après l’horreur.

Jenean Chapman a été retrouvée morte dans son appartement de Dallas lundi et un homme de 48 ans a été arrêté Crédit : 5nbcdfw Actualités

La duchesse d’York avec son ancienne assistante personnelle, Jenean, en 2005 Crédit : Getty

La police a retrouvé le corps de la femme de 46 ans dans son appartement de Dallas, au Texas, le lundi 25 septembre, peu après 13 heures.

La découverte tragique dans sa propriété d’Elm Street a eu lieu cinq mois seulement après qu’elle ait déménagé en ville pour un nouvel emploi.

Sa mort prématurée a d’abord été jugée « inexpliquée », avant qu’une autopsie ne conclue qu’il s’agissait d’un meurtre.

James Patrick, 48 ans, a été arrêté un jour plus tard parce qu’il était soupçonné de meurtre par les autorités d’Austin, comme le rapporte NBC 5 Dallas-Fort Worth.

Il reste en détention.

Fergie a depuis qualifié son ex-PA, qui a travaillé pour la famille royale entre 2001 et 2005, de femme « loyale, travailleuse, belle et amusante ».

L’homme de 63 ans a également promis de couvrir les frais des funérailles pour offrir son soutien à la famille au cœur brisé de Jenean.

Dans une déclaration publiée sur son Instagram, elle a écrit un hommage émouvant.

On pouvait y lire : « Je suis choquée et attristée d’apprendre que Jenean Chapman, qui travaillait avec moi comme assistante personnelle il y a de nombreuses années, a été assassinée à Dallas à l’âge de 46 ans seulement. Un suspect est en détention.

« Jenean était loyale, travailleuse, belle et amusante et mon cœur se brise pour sa famille et ses amis.

« J’ai eu de ses nouvelles il y a quelques mois et elle semblait si heureuse.

« Sa famille collecte des fonds pour transporter son corps à New York et payer les frais juridiques et les funérailles.

« Je ferai un don et soutiendrai la famille de toutes les manières possibles – aidez-moi si vous le pouvez en cliquant sur le lien dans ma bio. »

Fergie a pris Jenean sous son aile après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Syracuse à New York.

Elle avait obtenu un diplôme impressionnant en télévision, cinéma et production.

L’AP a ensuite assisté la duchesse lors de ses voyages à l’étranger, lors d’événements de presse et de tournées au début des années 2000.

Nicole Marshall, la sœur de Jenean, a déclaré aux journalistes : « Elle était une force avec laquelle il fallait compter, elle était un modèle.

« C’était une personne extraordinaire et je l’admire toujours. Je l’admire toujours comme étant ce que je voulais accomplir dans ma carrière en entreprise.

« C’était juste une intellectuelle accomplie. C’était une personne gentille et compatissante. Elle avait un cœur en bouillie. »

« Son premier emploi après l’université consistait à travailler avec Sarah Ferguson, duchesse d’York », a ajouté sa sœur Crystal Marshall.

« Elle a donc travaillé avec la famille royale en tant qu’assistante personnelle, puis à partir de là, elle a travaillé chez Def Jam, donc elle a travaillé avec la famille Simmons. »

La famille dévastée a également lancé une collecte de fonds pour aider à ramener le corps de leur proche à New York.