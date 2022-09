Sarah Ferguson rend hommage à la reine “altruiste et incroyable” alors que le monde pleure la mort de Sa Majesté

SARAH Ferguson a décrit la reine comme la “belle-mère et amie la plus incroyable” après sa mort à l’âge de 96 ans.

Sa Majesté Elizabeth II est décédée “paisiblement” mercredi à Balmoral après un règne stellaire de 70 ans – laissant le monde en deuil.

Sarah Ferguson a salué la reine pour son “héritage extraordinaire” 1 crédit

La duchesse d’York a déclaré qu’elle avait le cœur brisé par la mort de la reine Crédit : Twitter/SarahTheDuchess

La duchesse d’York – qui a été mariée au plus jeune fils de la reine Andrew pendant une décennie – a salué le monarque comme “altruiste” dans un hommage émouvant.

Elle a félicité la reine pour sa “générosité” même après qu’elle et le duc se soient séparés en 1996.

Sarah – souvent surnommée Fergie – a déclaré: “J’ai le cœur brisé par le décès de Sa Majesté la Reine.

“Elle laisse un héritage extraordinaire : l’exemple le plus fantastique de devoir, de service et de fermeté, et une présence constante et constante en tant que chef de l’État depuis plus de 70 ans.

“Elle a donné toute sa vie de manière désintéressée au peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth.

“Pour moi, elle était la belle-mère et l’amie la plus incroyable.

“Je lui serai toujours reconnaissante pour la générosité dont elle m’a fait preuve en restant proche de moi même après mon divorce.

“Elle va me manquer plus que les mots ne peuvent l’exprimer.”

Bien que Sarah et Andrew se soient séparés en 1996, ils sont restés très proches en partie grâce à leurs enfants, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Buckingham Palace a annoncé le décès de la reine dans un communiqué ce soir.

Il disait: “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Charles, qui sera désormais connu sous le nom de roi Charles III, a fait une sombre déclaration alors qu’il dirigeait la nation en deuil ce soir.

Le nouveau roi a déclaré: «La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

Le décès de la reine survient alors que…

Des foules se sont rassemblées au palais de Buckingham, au château de Windsor et à Balmoral pour rendre hommage à la reine

“Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Pendant ce temps, le prince Harry et Meghan Markle ont rendu un hommage sincère à la défunte reine.

Le duc et la duchesse de Sussex ont changé leur site Web Archewell en une seule page noire, écrivant: “En douce mémoire de Sa Majesté la reine Elizabeth II. 1926-2022.”

Le profil de la famille royale sur les réseaux sociaux a été remplacé par les armoiries royales du Royaume-Uni.

Le récit du prince William et de Kate Middleton, Kensington Royal, a changé son image en leurs armoiries royales.

C’était un portrait officiel du couple souriant.

Et Clarence House a remplacé une image officielle du roi Charles et de Camilla par son écusson, les plumes du prince de Galles.

La reine est décédée à l’âge de 96 ans Crédit : AFP