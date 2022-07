Sarah Ferguson rejoint la princesse Béatrice et la princesse Eugénie pour un appel avec des patients atteints de cancer

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sarah Ferguson continue de soutenir le Teenager Cancer Trust et a recruté ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, pour y participer.

Ferguson, la duchesse d’York, a été rejointe par Eugénie, tandis que Béatrice a appelé d’un endroit séparé. Au cours de l’appel, les fondateurs, le Dr Adrian Whiteson et Myrna Whiteson, ont remercié Ferguson pour son soutien au cours des trois dernières décennies.

Les fondateurs ont dit à Béatrice et Eugénie qu’ils “doivent être très fiers de maman parce qu’elle a une telle humilité et une telle empathie avec les patients”, selon la vidéo partagée par Hello! magazine.

Ferguson a répondu en faisant un cœur avec ses doigts tandis qu’Eugénie souriait en serrant sa mère dans ses bras. Béatrice a semblé essuyer les larmes de ses yeux.

L’EX-ÉPOUSE DU PRINCE ANDREW, SARAH FERGUSON, DUCHESSE D’YORK, ANNONCE UN CONTRAT DE LIVRE : ” JE VOULAIS PARTAGER MON HISTOIRE “

Au cours de l’appel, Whiteson a laissé entendre que l’organisme de bienfaisance était prêt à ce que la prochaine génération de membres de la famille royale s’implique. La fille de Béatrice, Sienna, a 10 mois et le fils d’Eugénie, 1er août, devraient s’impliquer à mesure qu’ils grandissent.

“Je me demande juste quand on enrôle les petits ?” dit Whiteson.

“Sienna est déjà une mécène de toujours”, a répondu Béatrice.

La famille royale a parlé avec deux femmes, Michelle et Nella, de leur expérience avec le cancer du sang et de la façon dont l’organisme de bienfaisance les a aidées pendant leurs combats.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Michelle a partagé qu’il était utile d’avoir sa famille et son partenaire dans l’établissement de traitement puisque les nouveaux bâtiments ont beaucoup de place pour les invités. Nella a déclaré avoir été choquée lorsqu’une infirmière lui a offert une PlayStation 4.

“J’étais comme, ‘Quoi? C’est un hôpital'”, a déclaré Nella lors de l’appel vidéo. “C’était presque assez choquant. Le simple fait d’avoir ce sentiment de normalité qui vous est apporté a vraiment aidé.”

Ferguson a aidé à lancer un nouveau service d’hématologie spécialisée à l’University College London Hospitals NHS Foundation Trust.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“C’est un organisme de bienfaisance spécial qui me tient tellement à cœur”, a déclaré Ferguson dans un communiqué partagé sur le site Web de l’organisme de bienfaisance. “Le cancer ne fait pas que dévaster la santé d’un jeune, il menace de lui enlever tout ce qui l’intéresse – son identité, son indépendance et ses rêves. Les infirmières spécialisées et les travailleurs auprès des jeunes du Teenage Cancer Trust fournissent les meilleurs soins et soutien pendant le traitement et au-delà, en veillant à ce que le cancer n’empêche pas les jeunes de vivre leur vie.”

“J’ai ouvert la première unité Teenage Cancer Trust pour les jeunes à Londres en 1990, et 32 ​​ans plus tard, être ici avec mes filles, aidant à ouvrir ce nouveau service de cancer du sang à l’UCLH, est vraiment remarquable”, a déclaré Ferguson. “Nous sommes tous honorés de faire partie de cette incroyable association caritative.”