Sarah Ferguson publie une mise à jour majeure sur la santé et parle de son parcours contre le cancer

Sarah Ferguson a parlé de son parcours contre le cancer en partageant une mise à jour positive sur sa santé après un traitement pour le cancer du sein et de la peau.

La duchesse d’York a révélé qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une « condamnation à mort » lorsqu’on lui a diagnostiqué la maladie pour la première fois dans un nouveau communiqué.

Comme le rapporte Le Soleilex-épouse du prince Andrew a raconté son expérience de diagnostic, admettant des pensées sombres et une inquiétude à l’idée de partager la nouvelle avec sa famille.

« Quand on vous dit que vous avez un cancer, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que c’est une condamnation à mort. Votre esprit va dans les endroits les plus sombres et vous vous demandez ce qui vous attend et comment vous allez partager la nouvelle avec votre famille », a révélé Fergie. .

Elle a ajouté : « J’avais presque raté le rendez-vous car je ne pouvais pas faire un voyage dans le centre de Londres par une chaude journée d’été et j’ai pensé que je le reporterais. »

« Ce n’est que lorsque j’en ai parlé par hasard à ma sœur Jane, qui m’avait appelé de chez elle en Australie, qu’elle est passée en mode frère aîné autoritaire et a insisté pour que j’y aille. Ce contrôle et le traitement que j’ai suivi m’ont sauvé la vie. »

Avant de conclure, le royal a exhorté les autres à se faire dépister pour ces maladies potentiellement mortelles, en déclarant : « Je suis la preuve vivante de l’importance de ne jamais sauter les rendez-vous de dépistage et de toujours faire vérifier rapidement les symptômes. »