Sarah Ferguson plaisante sur son apparition dans Coronation Street

Sarah Ferguson a bu une pinte au Rovers Return Inn et a déclaré qu’elle devrait « embêter » les producteurs pour obtenir un rôle.

La duchesse a même tenté un accent du nord en demandant à Mme Dynevor, qui joue Sally Metcalfe : « Qu’est-ce que tu veux, ma fille ? »

L’ex-épouse du prince Andrew a déclaré aux dirigeants du feuilleton qu’elle devrait les « bambouler » pour « me permettre de faire une apparition ».

La duchesse a déjà fait des apparitions à la télévision, notamment dans Loose Women d’ITV, ainsi qu’une scène dans Friends lorsque la série américaine a filmé un épisode de 1998 à Londres.

Alors que la duchesse fréquentait la royauté de la télévision à Salford, le prince William révélait l’un de ses favoris à l’écran lors d’une visite aux BAFTA à Londres.

Il a fait appel au cinéaste Paul Greengrass pour un autre film de Bourne, en disant : « Un autre Bourne, un autre Bourne », lors d’un événement sur l’élargissement de l’accès à l’industrie de la télévision et du cinéma.

Lors de la visite de la duchesse sur le plateau de Coronation Street, elle se tenait derrière le comptoir de son célèbre pub et se souvenait de feu la reine Elizabeth II, qui lui avait rendu visite en 2021.

« Nous devrions boire une pinte à ma merveilleuse belle-mère. Elle a vraiment adoré son séjour ici », a déclaré la duchesse.

La duchesse et Mme Dyvenor sont toutes deux des mécènes de l’association caritative Prevent Breast Cancer.

Mme Dyvenor, 61 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2009 en même temps que son personnage à l’écran.

La duchesse a reçu un diagnostic de cancer du sein l’année dernière et a ensuite reçu un diagnostic de cancer de la peau.

Elle est devenue une défenseure publique de l’importance d’obtenir des tests de dépistage du cancer et a parlé ouvertement de son propre traitement.

Mercredi, la duchesse a visité le Nightingale Centre à Wythenshawe, Manchester, pour soutenir une campagne visant à collecter des fonds pour former davantage de spécialistes en imagerie mammaire.

Elle a rencontré le personnel et les patientes du centre spécialisé dans le traitement du cancer du sein.

« Ce que j’ai remarqué aujourd’hui, c’est que j’ai eu quelques conversations privées avec des patients et ils n’en revenaient pas que j’étais ici après avoir subi une mastectomie et que j’ai dit : ‘J’ai subi une mastectomie. Me voici' », a-t-elle déclaré. dit.

« L’un d’eux en particulier a dit : ‘Oh, donc ce n’était pas aussi effrayant qu’on vous l’a fait croire ?' »

La duchesse a parlé de sa propre peur après son diagnostic.

« Vous pensez que c’est une condamnation à mort. Ce n’est pas le cas », a-t-elle déclaré.

À propos de ses propres progrès, elle a déclaré : « Je vais très bien, merci. Si je parlais de la génération Z, je dirais ‘tuer’. »