Sarah Ferguson partage des surnoms surprenants pour ses seins après avoir subi une mastectomie

Sarah Ferguson, la duchesse d’York, a récemment révélé qu’elle avait nommé ses deux seins suite à sa mastectomie unique après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein plus tôt cette année.

« Je viens juste de m’entendre avec mon nouveau meilleur ami Derek à ma gauche, et il est très important parce qu’il m’a sauvé la vie », a déclaré la duchesse dans son dernier épisode de son podcast « Tea Talks ».

Ferguson a dit à la co-animatrice Sarah Thomson qu’elle avait commencé à appeler son sein reconstruit Derek parce que « ça m’a fait rire d’avoir un ami maintenant qui est avec moi tout le temps et qui me protège avec son bouclier d’armure. »

Elle a dit qu’elle avait commencé à appeler son autre sein « Eric ».

« Le pauvre Eric ici se sent vraiment triste parce qu’il n’est pas aussi guilleret que Derek à gauche, mais tu sais que je vais équilibrer Eric, ne t’inquiète pas », a-t-elle plaisanté.

Elle a dit à Thomson, qui parlait d’Espagne, qu’elle « va beaucoup mieux, et je pense que je vais bientôt voyager. Mais ce ne sera pas le cas avant un mois. »

Ferguson a déclaré qu’elle apprenait à équilibrer « le fait que j’ai un nouveau modèle en ce moment. J’ai de nouvelles roues et un nouveau moteur, et je vais bientôt faire un peu de course avec la voiture. »

Thomson lui a dit « tu as l’air très bien ».

La duchesse a qualifié sa reconstruction de « chose très intéressante à accepter », mais a déclaré qu’elle était « fière de tout le travail incroyable de tous les chirurgiens, de toutes les infirmières et de tous les médecins. Mais je suis vraiment fière d’avoir un ami guilleret ici à ma gauche. »

« Vous êtes reconstruit », a ajouté Thomson.

En juin, la duchesse a déclaré qu’elle avait presque sauté son rendez-vous de mammographie qui avait révélé qu’elle avait un cancer du sein.

« C’était après un jour férié, et j’habite dans cette région – dans la région de Windsor – et il faisait chaud, et je n’avais pas envie d’aller à Londres », a-t-elle déclaré lors d’un précédent épisode de « Tea Talks ». » « C’est facile de le remettre à plus tard – ‘Je le ferai la semaine prochaine.’ Ma sœur, qui est merveilleuse, d’Australie, je fais toujours normalement ce qu’elle dit parce qu’elle devient tellement grincheuse. Elle a dit : « Non, vas-y. J’ai besoin que tu partes. J’ai besoin que tu partes. » »

Ferguson a également fait référence à son père, décédé d’un cancer de la prostate, et a exhorté tout le monde à se faire dépister.

« Ça ne me dérange pas si personne ne veut entendre parler de moi », a-t-elle déclaré. « Parce que je vous dis que je fais ça. Je le dis aux gens là-bas parce que je veux que chaque personne qui écoute ce podcast se fasse contrôler, se fasse dépister et le fasse. »

Un représentant de la duchesse avait précédemment déclaré qu’elle avait reçu un diagnostic d’une forme précoce de cancer et que son opération s’était déroulée avec succès.

Ferguson est devenue royale lorsqu’elle a épousé le prince Andrew en 1986. Ils ont divorcé en 1996 après 10 ans de mariage, et ils partagent deux filles – la princesse Eugénie, 33 ans, et la princesse Béatrice, 34 ans.