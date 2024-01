Sarah Ferguson : la duchesse d’York diagnostiquée avec un cancer de la peau

Sarah Ferguson s’est fait retirer et analyser plusieurs grains de beauté alors qu’elle subissait une chirurgie reconstructive suite à une mastectomie, a déclaré son porte-parole.

Son porte-parole a déclaré : “Son dermatologue a demandé que plusieurs grains de beauté soient retirés et analysés en même temps que la duchesse subissait une chirurgie reconstructive suite à sa mastectomie, et l’un d’entre eux a été identifié comme cancéreux.

“Elle fait l’objet d’enquêtes plus approfondies pour s’assurer que cela a été détecté dès les premiers stades.

Un deuxième diagnostic de cancer dans les six mois est clairement un grand défi à relever, disent des sources, mais elle est une personne résiliente et bénéficie des soins et du soutien de sa famille.