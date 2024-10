Sarah Ferguson était « furieuse » après l’ingérence de Meghan Markle

Sarah Ferguson était bouleversée avec Meghan Markle comme sa deuxième fille, la princesse Eugénie, prête à se marier.

La duchesse d’York a été choquée lorsque Meghan a volé la vedette à la mariée pour annoncer qu’elle attendait son premier enfant.

Tom Bower a écrit dans son livre : « Beaucoup se demandaient pourquoi Meghan avait choisi de révéler sa nouvelle le grand jour de la mariée. »

« Meghan a mis les pieds dans le plat lorsqu’elle a décidé que ce serait le moment idéal pour annoncer qu’elle et Harry attendaient leur premier enfant », rapporte MailOnline.

« C’était une énorme gaffe sociale, même si vous n’étiez pas un Royal volant la vedette à Eugénie, qui était furieuse, tout comme sa mère, Sarah »,

» ont écrit Dylan Howard et Andy Tillett dans Royals at War : L’histoire inédite de la rupture choquante de Harry et Meghan avec la maison de Windsor.

Harry n’a pas tardé à annoncer la naissance de son premier bébé, le prince Archie, alors qu’il s’adressait à la presse devant le château de Windsor en 2019.

Il a déclaré: « Je suis très heureux d’annoncer que Meghan et moi-même avons eu un petit garçon ce matin, un petit garçon en très bonne santé. Je n’ai pas assisté à de nombreux accouchements. C’est définitivement mon premier accouchement – c’était incroyable, absolument incroyable. . Je suis incroyablement fier de ma femme. Et comme le diraient tous les pères et parents, votre bébé est absolument incroyable.