Sarah Ferguson et le prince Andrew sous pression pour prendre une décision sensée concernant la loge royale

Sarah Ferguson et le prince Andrew sont sous pression pour quitter la loge royale de Windsor

Sarah Ferguson est confrontée à une décision importante concernant la maison de ville londonienne qu’elle a achetée il y a deux ans, car elle et le prince Andrew subissent des pressions pour quitter Royal Lodge.

Selon certaines informations, le roi Charles aurait exhorté le duc et la duchesse d’York à quitter la résidence de Windsor, car il cessera de couvrir les frais de sécurité annuels de 3 millions de livres sterling du prince Andrew en novembre.

Cela signifie que Fergie et Andrew devront trouver un nouveau logement. Cependant, la luxueuse propriété londonienne que Sarah a achetée en 2022 ne sera probablement pas une option, car elle est actuellement occupée par des locataires.

Les locataires de Fergie lui paieraient 16 000 £ par mois pour vivre dans la maison de ville de Belgravia. Si Sarah et Andrew souhaitent déménager dans une autre propriété du quartier, ils devront trouver un nouveau logement.

Des maisons comparables de deux chambres dans la même rue sont disponibles à la location pour 4 000 £ par semaine, soit 208 000 £ par an, soit la moitié du coût d’entretien du Royal Lodge, qui compte 30 chambres et se trouve sur 90 acres de terrain en tant que propriété classée Grade II.

Une source a déclaré que louer une maison de ville de luxe serait « une évidence », car la duchesse et le duc d’York subissent des pressions pour être « indépendants » et trouver un autre endroit où vivre.

Une autre option pourrait être de séjourner au Royal Lodge mais de payer pour « leurs moyens entièrement indépendants » pour y séjourner, a ajouté la source, déclarant au Daily Mail : « Déménager dans une maison de ville de luxe est un déménagement dont la plupart des gens ne peuvent que rêver, et cela permettrait aux Yorks d’économiser 200 000 £ par an – c’est une évidence.

« Il est temps pour les Yorks d’être indépendants. Ils ont un bail à long terme avec le Crown Estate et s’ils peuvent payer leurs frais de subsistance pour vivre à Royal Lodge, ils sont les bienvenus, mais ils ont besoin de la sécurité nécessaire pour un bâtiment de cette taille. S’ils peuvent trouver l’argent, c’est parfait, mais s’ils ne le peuvent pas, une propriété plus petite serait beaucoup moins chère. »

Fergie a acheté la maison de ville de Londres, qu’elle loue actuellement à des locataires à long terme, en son nom propre. Cependant, ses filles, la princesse Beatrice et la princesse Eugenie, sont également inscrites sur les documents du cadastre.

On pense que la propriété a été achetée grâce aux fonds que Béatrice et Eugénie ont hérités du prince Philip et de la reine Elizabeth II. Bien que la maison de ville soit considérée comme un « investissement » pour Sarah, on pense que Béatrice et Eugénie en seront éventuellement les bénéficiaires, car Sarah ne peut pas vendre la propriété sans leur consentement.

Pendant ce temps, le roi Charles encourage son frère, le prince Andrew, à emménager dans Frogmore Cottage, l’ancienne résidence du prince Harry et de Meghan Markle. Le cottage, situé dans le périmètre sécurisé du domaine de Windsor, a subi d’importantes rénovations. Cependant, Andrew aurait décliné l’offre.

L’ancienne correspondante royale de la BBC, Jennie Bond, connue pour sa connaissance approfondie des affaires royales, a donné son avis sur la situation. Elle suggère qu’Andrew serait bien avisé d’accepter la proposition « raisonnable » du roi et de déménager dans une résidence plus abordable tant que l’occasion est encore possible.