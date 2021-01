Fergie qui a été photographiée seins nus se faisant sucer les orteils après s’être séparée du prince Andrew a écrit un roman romantique pour les éditeurs coquins Mills & Boon.

Sarah, duchesse d’York, a admis que son livre sur un ancêtre «s’inspirait de nombreux parallèles» de ses propres expériences romantiques.

Et quand elle a découvert peu de choses sur son arrière-grand-tante, Lady Margaret Montagu Douglas Scott, son «imagination a pris le dessus» et elle «a inventé une histoire pour elle».

Les éditeurs prolifiques Mills & Boon ont déclaré que le livre de Fergie, Her Heart for a Compass, «intègre la recherche sur l’héritage de la duchesse et s’appuie sur son propre parcours de vie et ses expériences».







Fergie, 61 ans, qui vit toujours avec le prince Andrew frappé par le scandale dans sa maison du Royal Lodge sur le domaine de Windsor malgré son divorce en 1996, a déclaré: «J’ai inventé une histoire pour elle qui incorporait de vraies personnes et des événements, y compris certains de mes autres ancêtres. . J’ai puisé dans de nombreux parallèles de ma vie pour le voyage de Lady Margaret.

Parmi les titres récents de Mills & Boons figurent Dangerous Liaisons, Latin Lovers et A Royal Secret et il y a beaucoup d’anticipation sur le contenu du livre de Fergie.













En 1992, quelques mois seulement après s’être séparée d’Andrew, elle a été photographiée en train de se faire sucer les orteils par le millionnaire texan John Bryan pendant ses vacances à St Tropez, en France.

Le scandale a marqué la fin de son temps en tant que membre de la famille royale. Andrew reste en exil de son rôle royal après sa relation avec le milliardaire américain pédophile condamné Jeffrey Esptein.







En parlant du roman, la duchesse a déclaré: «Tout a commencé par la recherche de mes ancêtres. Je suis tombé sur Lady Margaret, qui m’a intrigué parce qu’elle partageait l’un de mes prénoms. Le premier livre de Fergie, Budgie the Helicopter, a été écrit en 1989.

