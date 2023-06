Sarah Ferguson, duchesse d’York, subit une intervention chirurgicale après un diagnostic de cancer du sein

Sarah Ferguson, la duchesse d’York, a exhorté les gens à s’assurer qu’ils ont des tests de dépistage du cancer après avoir révélé qu’elle avait elle-même subi une intervention chirurgicale pour la maladie.

Ferguson, 63 ans, l’ex-épouse du frère du roi Charles, le prince Andrew, a subi une intervention chirurgicale réussie après l’apparition d’un cancer du sein lors d’une mammographie de routine, a déclaré dimanche son porte-parole, son pronostic étant bon.

Dans un podcast publié lundi, qu’elle a enregistré la veille de l’opération, Ferguson a parlé de l’importance des contrôles médicaux, faisant référence à son père décédé d’un cancer de la prostate.

« C’est très important que j’en parle. Cela ne me dérange pas si personne ne veut entendre parler de moi », a-t-elle déclaré dans son podcast. Tea Talks avec la duchesse et Sarah.

« Je le dis aux gens ici parce que je veux que chaque personne qui écoute ce podcast aille se faire contrôler, aille se faire dépister. »

Son porte-parole a déclaré que la duchesse se remettait chez elle à Windsor où elle vit avec Andrew. Malgré leur divorce en 1996, le couple reste un ami proche.

Ferguson a salué le personnel du National Health Service qui a découvert le cancer et l’a aidée avec le traitement.

« Un très grand merci pour le NHS et pour m’avoir aidé, et … tous les médecins et infirmières, le personnel de l’hôpital qui travaillent si dur pour m’aider et les adorables infirmières qui sont si réconfortantes, et les conseils », a-t-elle déclaré.

La duchesse – bien connue sous le surnom de « Fergie » – s’est forgée une nouvelle carrière d’auteur à succès après son divorce avec Andrew.