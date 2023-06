Sarah Ferguson, duchesse d’York, a été opérée d’un cancer du sein

Dans une interview préenregistrée sur son podcast « Tea Talks with the Duchess and Sarah », la duchesse de 63 ans, surnommée affectueusement « Fergie » par les observateurs royaux (pour son nom de famille, Ferguson), a exhorté les auditeurs à se faire dépister.

Sarah, qui a divorcé du prince Andrew – le frère cadet du roi Charles III – en 1996 après un mariage de 10 ans, a été la cible préférée des tabloïds britanniques. Ils ont eu deux filles, la princesse Béatrice de 34 ans et la princesse Eugénie de 33 ans, et trois petits-enfants. (Ils sont également les gardiens des célèbres corgis de la reine Elizabeth II.) Après la scission, elle a lancé une carrière d’auteur, écrivant plus de 20 livres, dont deux mémoires à succès.

En tant qu’invitée régulière d’une émission de télévision et maintenant animatrice de podcasts, elle est décrite comme détendue et accessible et partage souvent son attitude d’autodérision, y compris les déceptions de ne pas avoir été invitée au couronnement et à d’autres événements royaux. Elle était une amie proche de la princesse Diana et, dans un épisode récent de son podcast, a parlé de l’amitié, de leur solitude et d’un sentiment partagé d’être des parias.