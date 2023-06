Sarah Ferguson dit que le nom du nouveau-né de la princesse Eugénie l’a fait pleurer

Sarah Ferguson a été émue aux larmes lorsqu’elle a appris l’hommage sincère de la princesse Eugénie.

Jeudi, la duchesse d’York, surnommée « Fergie » par la presse, a parlé de son nouveau petit-fils dans le deuxième épisode de son podcast « Tea Talks with the Duchess & Sarah ».

Au cours de l’épisode, la coanimatrice de 63 ans, Sarah Thomson, l’a félicitée pour la naissance du nouveau bébé d’Eugénie, Ernest George Ronnie Brooksbank, né le 30 mai. Le palais de Buckingham a annoncé la naissance lundi.

Ernest est le deuxième enfant de la princesse, 33 ans, et de son mari Jack Brooksbank. Ils sont déjà parents d’un fils, August, 2 ans.

« C’est un très, très beau petit garçon », s’est exclamée l’ex-femme du prince Andrew. « Maintenant, bien sûr, tout le monde dit ça, mais, bien sûr, il l’est. »

« Mamie adorée, adorée GG », a répondu Thomson. « Et de beaux grands-parents. »

« GG, je suis GG », a répondu Ferguson, confirmant son surnom de grand-mère de trois enfants. Sa fille aînée, la princesse Beatrice, 34 ans, est mère d’une fille, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, 1 ans, avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi.

« Il porte le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-père George, de son grand-père George et de mon grand-père Ronald », a déclaré Eugénie sur sa page Instagram. « Augie aime déjà être un grand frère. »

SARAH FERGUSON DIT QU’ELLE GARDE LA MÉMOIRE DE LA REINE ELIZABETH VIVANTE À TRAVERS SON CORGIS BIEN-AIMÉ

Le père de Ferguson, Ronald Ferguson, est décédé en 2003.

« Quand Jack et Eugénie me l’ont dit, c’était tellement émouvant qu’ils aient mis mon père là-dedans », a déclaré Ferguson. « C’était très gentil, pensai-je. Ça m’a fait pleurer, bien sûr. »

L’aîné Ronald était un manager de polo de longue date pour le prince Philip et le roi Charles. Le père de Jack, George Brooksbank, est décédé en novembre 2021, quelques jours seulement avant le baptême d’août.

Au cours du podcast, Ferguson a partagé qu’Eugénie avait donné à la matriarche sa bénédiction pour parler de son nouveau-né.

« Elle a dit que j’avais le droit de dire », a noté Ferguson. « Oh, je dois être très prudent. Je suis si fier. Je ne peux pas simplement faire des photos au hasard. Mamie règne, mon Dieu! »

Ernest est le premier des arrière-petits-enfants de la reine Elizabeth II à naître après sa mort en septembre 2022. Il est également né 13e dans l’ordre de succession au trône britannique, renversant le frère du roi, le prince Edward, duc d’Édimbourg. .

Le duc et la duchesse d’York ont ​​divorcé en 1996 après une décennie de mariage.

En mars de cette année, Ferguson a déclaré à Fox News Digital qu’elle était ravie d’être grand-mère.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« J’adore être grand-mère », avait-elle déclaré à l’époque. « Je suis Super Gran ! August et Sienna m’ont tellement appris. Chaque jour, je ris et j’apprends et j’adore chaque seconde passée avec elles. Voir mes deux merveilleuses filles en tant que mères a été la joie de ma vie. »

Ferguson, qui s’est également occupée d’écrire des romans historiques, a déclaré qu’elle était prête pour le prochain chapitre de son histoire.

LE NOUVEAU-NÉ DE LA PRINCESSE EUGÉNIE FAIT TOMBER LE PRINCE EDWARD DANS LA LIGNE DE SUCCESSION AU TRÔNE BRITANNIQUE

« Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit que je ne puisse pas faire », a-t-elle déclaré. « Nous sommes tous vraiment illimités si nous nous laissons la liberté de suivre notre cœur et de poursuivre nos vraies passions. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.