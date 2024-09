Sarah Ferguson développe une attitude douce envers Meghan Markle au milieu d’une haine croissante

Sarah Ferguson développe un faible pour Meghan Markle

Selon certaines informations, Sarah Ferguson serait sur le point d’aider le prince Harry et Meghan Markle à reconstruire leurs relations au sein de la famille royale, a révélé un nouveau rapport.

Une source proche du dossier a affirmé que la duchesse d’York pouvait s’identifier à Meghan, la duchesse de Sussex, car elle a « elle-même fait l’objet d’un examen minutieux pendant son mariage avec le prince Andrew ».

Parler avec Magazine Closer, la source a déclaré que Fergie sympathise avec les difficultés de Meghan, ajoutant qu’elle est dans une position unique pour faciliter la réconciliation entre les Sussex et le roi Charles.

« Il fut un temps où Sarah était absolument persona non grata dans la famille royale », a déclaré la source. « Même avant qu’elle ne divorce d’Andrew, elle était considérée comme « trop commune » pour être membre de la couronne et le public lui manquait énormément de respect et on l’appelait de toutes sortes de noms. »

« Et c’était un secret de polichinelle que le prince Phillip n’avait absolument aucun temps pour elle et que même les courtisans du palais la méprisaient », a ajouté la source.

« Après des années de paria, elle a réussi à regagner beaucoup de respect de la part des membres clés, mais elle n’a certainement pas oublié ce que c’était que d’être poussée dans le froid. »

Sarah est donc prête à jouer le rôle de médiatrice entre les Sussex et les membres de la famille royale sans mettre sa propre réputation en jeu.

« Elle est très astucieuse et se protégera elle-même et sa position avant tout, mais connaissant Sarah, elle voudra faire ce qu’elle peut pour aider, sans risquer sa propre vie, bien sûr », ont-ils déclaré.

« Elle a toujours eu un faible pour Harry, mais plus encore, elle adorait sa mère, la princesse Diana, alors elle voudra aider à réparer cette rupture pour le bien de sa mémoire, ne serait-ce que pour autre chose. »