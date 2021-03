Amol Rajan a rejoint la liste des présentateurs de l’émission Today de BBC Radio 4. Rajan se joindra au printemps aux côtés des hôtes actuels Mishal Husain, Justin Webb, Martha Kearney et Nick Robinson. Rajan, qui conservera son poste de rédacteur en chef de la BBC, animera également une nouvelle série d’interviews sur BBC Two et un documentaire sur la relation entre les médias et la monarchie. Découvrez comment son ajout à la gamme Today fait partie de la tentative de la BBC de rafraîchir et de moderniser la production.

