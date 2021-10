Sarah Everard: tous les policiers devraient être «réexaminés», déclare l’ancien surintendant en chef du Met

Un ancien haut responsable de la police métropolitaine a appelé à la réévaluation urgente de tous les policiers en service à travers le pays afin de rétablir la confiance du public à la suite du meurtre de Sarah Everard.

Les remarques interviennent après que l’officier de police Wayne Couzens – décrit comme un « monstre » par le ministre de l’Intérieur Priti Patel – a été condamné à perpétuité plus tôt cette semaine pour l’enlèvement, le viol et le meurtre de Mme Everard, 33 ans.

L’ancienne surintendante en chef du Met, Parm Sandhu, a déclaré qu’elle avait de « réelles et sérieuses inquiétudes » concernant les procédures de vérification et a suggéré qu’il y avait d’autres personnes aux « origines douteuses » qui devraient être examinées.

L’ancien responsable du Met a déclaré que « tout le monde » qui travaille maintenant dans la police devrait être réexaminé. « Ces personnes qui ont subi la procédure de contrôle il y a 20 ans, il y a 30 ans, toutes », a-t-elle déclaré. Nouvelles du ciel.

« Chaque personne doit être examinée et si rien ne revient dans son passé, cela ne doit pas nécessairement être une condamnation, cela doit juste être remarqué, car cet homme ne l’a pas remarqué. »

Elle a ajouté: «Donc, chaque personne devrait être réexaminée et réévaluée pour savoir si elle peut ou non travailler en toute sécurité avec des membres de la communauté et des membres du public.

« Cela doit être fait maintenant comme une mesure urgente pour rassurer le public et rétablir la confiance que la police a perdue, mais cela doit être fait régulièrement afin que nous n’ayons personne qui s’approche même des actions. de Wayne Couzens.

Mme Sandhu a également convenu qu’il devrait y avoir une enquête indépendante sur les procédures de contrôle – quelques instants avant que Boris Johnson n’esquive les questions sur la question dans une interview avec le BBC André Marr.

Lorsqu’on lui a demandé s’il mènerait l’enquête publique exigée par les travaillistes et par les militants des droits des femmes, il a souligné les enquêtes déjà menées par le Met et le Bureau indépendant pour la conduite de la police sur les questions entourant l’affaire, y compris les allégations selon lesquelles des agents connus de Couzens avaient partagé des images offensantes.

Il a ajouté : « Nous devons examiner de manière systémique, non seulement l’affaire Wayne Couzens, mais l’ensemble du traitement du viol, de la violence domestique, de la violence sexuelle et des plaintes des femmes pour harcèlement. C’est un phénomène. »

Pendant ce temps, le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a demandé au Met de tenir une réunion d’urgence après qu’il est apparu que Couzens avait travaillé sur le domaine parlementaire en 2020.

La police du Met avait précédemment déclaré que Couzens avait rejoint le commandement de la protection parlementaire et diplomatique en février 2020, où son rôle principal était de patrouiller dans les locaux diplomatiques, principalement les ambassades.

Samedi, un porte-parole du Met a déclaré : « Couzens a été déployé à cinq reprises pour des tâches de protection statiques armées sur le domaine parlementaire de février à juillet 2020. »

Sir Lindsay a déclaré : « Comme tout le monde, j’ai été écoeuré par la dépravation de Wayne Couzens – et le cœur brisé pour la famille de Sarah Everard.

« La nouvelle que Couzens a été déployé en tant qu’officier armé sur le domaine parlementaire est extrêmement préoccupante et soulève un certain nombre de questions sur les procédures de contrôle de la police.

Il a ajouté : « À cette fin, j’ai demandé à la police du Met de me rencontrer d’urgence pour discuter de la façon dont cette personne aurait pu être jugée apte à être déployée ici. La sécurité des membres et du personnel a toujours été ma priorité numéro un, alors je veux savoir comment cet homme a pu franchir le seuil parlementaire. »