La police britannique a confirmé vendredi que le corps retrouvé il y a deux jours dans une forêt du Kent est celui de Sarah Everard.

« Je peux maintenant confirmer qu’il s’agit du corps de Sarah Everard », a déclaré Nick Ephgrabe, commissaire adjoint de la police métropolitaine.

« De toute évidence, la famille de Sarah a été mise à jour avec cette nouvelle des plus pénibles, et je veux juste m’arrêter un instant et dire que mes pensées et mes prières ainsi que celles de toute l’organisation restent avec elle et avec eux pendant cette période horrible », a-t-il ajouté.

Everard, 33 ans, a disparu le 3 mars alors qu’elle rentrait chez elle à pied de l’appartement d’un ami dans le sud de Londres.

Un policier en exercice de 40 ans a été arrêté mardi soir, soupçonné d’enlèvement et de meurtre en relation avec sa disparition.

Sa famille l’a décrite comme « brillante et belle » dans un communiqué publié jeudi soir alors qu’ils attendaient une identification officielle suite à la découverte de restes humains dans la forêt du Kent la veille.

« Elle était forte et fondée sur des principes et un exemple brillant pour nous tous. Nous sommes fiers d’elle et elle a apporté tant de joie dans nos vies », ont-ils ajouté, exhortant toute personne disposant d’informations à se manifester.

La police a arrêté deux personnes. Le policier en service est toujours en garde à vue mais une femme dans la trentaine, soupçonnée de l’avoir aidé et arrêtée en même temps, a été libérée sous caution pour retourner à la police à la mi-avril.

Ephgrabe a également déclaré aux journalistes vendredi que « l’enquête se poursuit à un rythme soutenu et que des centaines d’agents travaillent 24 heures sur 24 pour établir toutes les circonstances de la disparition de Sarah et de son meurtre ».

L’affaire a provoqué une vague de choc avec de nombreuses femmes partageant des expériences de sentiment d’insécurité. Cela a également conduit à un nouvel examen minutieux de la police métropolitaine.

Organisateurs d’une veillée prévue samedi pour commémorer Everard et nommé « Reclaim These Streets » ont accusé la police d’essayer d’empêcher l’événement socialement éloigné de se dérouler et ont porté leur cas devant la Haute Cour.

« Je sais que le public se sent profondément blessé et en colère et je parle au nom de tous mes collègues quand je dis que nous aussi sommes horrifiés », a également déclaré Ephgrabe.

«Je comprends que les femmes de Londres et du grand public, en particulier celles de la région où Sarah a disparu, seront inquiètes et pourraient bien avoir peur,

« Les Londoniens continueront probablement de voir des officiers supplémentaires dans les rues dans les prochains jours », a-t-il poursuivi.