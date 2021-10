Sarah Everard: Boris Johnson « indigné » par les commentaires « stupides » du commissaire de police conservateur

Boris Johnson a été « indigné » par un commissaire de police conservateur qui a déclaré que les femmes « devaient être sages » à la suite de l’affaire du meurtre de Sarah Everard, a déclaré Oliver Dowden.

Laissant entendre que Philip Allott pourrait être abandonné en tant que candidat du parti au poste de commissaire à la police, aux incendies et à la criminalité dans le North Yorkshire lors des prochaines élections pour le poste dans le North Yorkshire, le président du parti conservateur a ajouté que les propos étaient « stupides » et « totalement inacceptables ».

Le commissaire, qui s’est excusé plus tard, a déclaré que les femmes devraient mieux connaître les infractions qu’elles peuvent inculper, après qu’il est apparu que l’officier en service Wayne Couzens – condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de Mme Everard – l’avait faussement arrêtée pour une violation du coronavirus des lignes directrices.

« Donc, les femmes, après tout, doivent savoir quand elles peuvent être arrêtées et quand elles ne peuvent pas l’être. Elle n’aurait jamais dû être arrêtée et soumise à cela », a déclaré M. Allott au BBC vendredi — provoquant l’indignation.

En réponse à ses commentaires, M. Dowden a déclaré Nouvelles du ciel: « Le Premier ministre et moi avons été scandalisés par ce qu’il a dit. C’était tout à fait acceptable.

« J’ai été très clair en le condamnant. Je sais que le premier ministre partage ce point de vue. Il [Mr Allott] s’est immédiatement excusé et c’est approprié pour lui de le faire.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Allott serait proposé comme candidat conservateur aux prochaines élections pour le commissaire à la criminalité dans le North Yorkshire, M. Dowden a déclaré qu’il ne voulait pas « anticiper le processus de sélection ».

« Soyez sans aucun doute le Premier ministre et je suis profondément en désaccord avec ce qui a été dit. C’était une chose stupide à dire et il s’en est excusé à juste titre », a-t-il ajouté. « Attendons le processus de sélection du nouveau PCC ».

Plus tôt cette semaine, Lucy Arnold, du groupe de campagne Reclaim the Streets, qui a aidé à organiser une veillée après la mort de Mme Everard, a partagé sa colère face aux commentaires. « Je pense franchement que c’était une chose horriblement offensante à dire », a-t-elle déclaré.

« Quelqu’un a-t-il vraiment l’impression de pouvoir tenir tête à un policier ? Je suis très confiante, je connais mes droits, je connais la loi, mais non, je ne me sentirais pas du tout confiante », a-t-elle déclaré.

M. Allott s’est ensuite excusé pour ses remarques, déclarant: « Je voudrais m’excuser de tout cœur pour mes commentaires sur BBC Radio York plus tôt dans la journée, dont je me rends compte qu’elles ont été insensibles et que je souhaite les rétracter intégralement. »

M. Dowden – le président du Parti conservateur – n’a pas non plus exclu une enquête indépendante sur les procédures de contrôle de la police métropolitaine après le meurtre de Mme Everard par un officier en service.

« Bien sûr, nous n’excluons rien, mais je pense qu’il est important de comprendre d’abord ce qui s’est passé », a souligné M. Dowden.

« La première étape est d’aller au fond des choses, c’est ce que Cressida Dick a été chargé – je pense qu’il est important que nous lui permettions de le faire. Si c’est le cas, nous devons ensuite l’examiner, alors bien sûr, nous n’excluons pas cela. »

Interrogé sur la question de savoir si Cressida Dick était la bonne personne pour le poste, il a ajouté : « La ministre de l’Intérieur a clairement indiqué…

« Il y a des questions très sérieuses auxquelles il faut répondre sur le type de surveillance décrit. Je pense que la meilleure approche est celle décrite par le ministre de l’Intérieur selon laquelle nous permettons au commissaire de le faire. »