Izzie Stevens a eu un cancer, a épousé Alex, a survécu au cancer, puis a en quelque sorte disparu dans la saison six. Elle est finalement revenue une seconde et a admis qu’elle n’avait plus l’impression que Seattle était sa maison. Plus tard, Alex a reçu des papiers de divorce, et maintenant nous savons qu’Izzie avait secrètement les jumeaux d’Alex, vit dans un ranch au Kansas et est devenu chirurgien oncologue.

Katherine Heigl ‘La sortie de s a essentiellement commencé en 2008 quand elle a retiré son nom de la considération d’Emmy parce qu’elle ne sentait pas que le matériel le méritait. En 2010, le personnage a complètement disparu. Elle a dit dans les années qui ont suivi qu’elle aimerait revenir au personnage, mais Shonda Rhimes ne l’a pas fait. «J’en ai fini avec cette histoire», a-t-elle dit TVLine en 2015.

Heigl, alors une star de romcom en plein essor, a continué à jouer dans quelques autres romcoms avant de revenir à la télévision avec État de choses, alors Doute, et plus récemment, elle a rejoint Costume et la série 2020 Firefly Lane.