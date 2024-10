Sarah Drew de Grey’s Anatomy dit que sa sortie « semblait méchante et injuste »

Sarah Drew revient sur ce qu’elle a ressenti en partant Grey’s Anatomy après avoir joué dans la série pendant neuf saisons.

L’actrice, qui jouait le Dr April Kepner, a été abandonnée du drame médical ABC après la saison 14 en 2018, aux côtés de Jessica Capshaw, qui jouait le Dr Arizona Robbins. Cependant, peu après sa sortie, Grey’s Anatomyla série courte de Équipe B – réalisé par Drew – a obtenu une nomination aux Emmy.

« Nous avons été relâchés sans cérémonie, d’une manière qui semblait méchante et injuste, et, à cause de cela, l’effusion d’amour était si énorme que c’était comme si vous étiez assis là à regarder les gens. [eulogize you] », a déclaré Drew lors d’un récent épisode de la Appelez-le comme c’est podcastco-animé par Capshaw et Camilla Luddington.

Dans une précédente interview avec Vautourelle a comparé son expérience de célébration du nom aux Emmy après avoir quitté la série à « assister à [my] propres funérailles. Et même si sa « confiance avait été un peu ébranlée après avoir été licenciée », a déclaré Drew Le journaliste hollywoodien C’est en 2018 qu’elle a finalement réalisé que la nomination était une « profonde affirmation » de ses talents.

« La nomination après coup m’a fait dire: ‘Je n’ai pas besoin de m’inquiéter de quoi que ce soit ni de voir ma confiance ébranlée' », avait déclaré l’actrice à l’époque. « Je ne poursuis pas seulement ma carrière d’acteur, mais j’entre maintenant également dans ce monde en tant que réalisateur et producteur et le monde est si grand ouvert. Plus que toute autre chose, les dernières semaines après mes derniers épisodes ont été une très belle renaissance et une période vraiment excitante.

La sortie de Drew de Grey’s Anatomy a été une surprise non seulement pour l’actrice mais aussi pour les fans de la série. Elle a également dit précédemment THR que la raison de son licenciement était parce que « la série avait trop de personnages et qu’ils devaient réduire leurs effectifs parce qu’ils ne pouvaient pas servir efficacement tous les personnages. Ils ne voulaient pas qu’aucun d’entre nous soit laissé en arrière-plan et n’ait pas accès à une grande histoire.

Cependant, le Cagney et Lacey L’actrice est depuis revenue au drame médical à succès, faisant des apparitions dans les saisons 17 et 18. Elle a également déclaré sur le Appelez-le comme c’est podcast qui revient à la série a en fait été « libérateur ».

«Je n’ai aucun attachement à [the show] du tout », a expliqué Drew. « Je n’avais aucune anxiété [going back because] Je n’ai plus besoin de rien de personne sur ce plateau. Ils ne sont plus responsables de mes moyens de subsistance. Ils ne sont pas responsables de mon succès ou de ma joie… Je me dis : « Hé ! C’est un endroit amusant à venir visiter.

Ailleurs dans le podcast, Drew a également révélé que son personnage était initialement censé avoir une aventure d’un soir avec Mark Sloan d’Eric Dane au cours de la septième saison.

« Avant de faire en sorte que mon personnage aime Jésus et une vierge, il y a une scène où Sloan et Reed [Nora Zehetner] faire l’amour, une aventure aléatoire d’un soir. C’était censé être moi à l’origine. C’était censé être en avril », se souvient-elle. « April était censée avoir un événement ponctuel avec Sloan et c’était dans le projet de production original. [of the script]puis ils l’ont changé. Je n’y suis pour rien, mais ensuite ils ont changé d’avis.