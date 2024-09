Sarah Bond, présidente de Xbox, prédit l’avenir de la prochaine console de jeu de Microsoft

Vice-président de Xbox Sarah Bond avait des raisons d’être optimiste lorsqu’elle s’est assise à son bureau à domicile à Seattle une heure avant minuit le 25 avril 2023. Environ 15 mois plus tôt, Microsoft Corp. avait annoncé qu’il dépensait 69 milliards de dollars pour acheter Activision Blizzard Inc.le créateur de Appel du devoir et Candy Crushun accord qui serait la plus grande acquisition de l’histoire du jeu. L’un des derniers obstacles majeurs restant était le Royaume-Uni Autorité de la concurrence et des marchéset le régulateur devait rendre sa décision cette nuit-là. Bond et son équipe s’étaient réunis lors d’un appel vidéo, au cours duquel l’avocat externe de la société pour l’affaire partagerait la nouvelle.

La CMA avait initialement exprimé des inquiétudes, mais Microsoft a fait quelques concessions et la CMA a restreint son enquête, ce que les observateurs et les dirigeants de l’entreprise ont pris comme un signe encourageant. Le patron de Bond, le directeur général de Microsoft Gaming Phil Spencern’était pas là, choisissant plutôt de se conformer à son heure habituelle de coucher à 22 heures.