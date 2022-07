Sarafina Nance, modèle SI Swim, parle dans le numéro de 2022 après une double mastectomie: “Je suis tombée par terre”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sarafina Nance a peut-être de grands rêves d’aller dans l’espace, mais l’idée d’être une Maillot de bain Sports Illustrated modèle semblait hors de ce monde – du moins jusqu’à présent.

L’astrophysicien et astronaute analogique est finaliste du SI Swim Search de cette année. Le natif d’Austin, au Texas, a été choisi parmi des milliers de soumissions pour être photographié par le célèbre photographe SI Yu Tsai en République dominicaine. Le gagnant du casting annuel deviendra une recrue dans le numéro 2023.

Ce n’est pas une mauvaise réussite pour quelqu’un qui avait auparavant insisté sur le fait qu’elle ne possédait qu’un seul maillot de bain.

Mais pour Nance, c’est l’occasion de partager son histoire à l’échelle mondiale. Elle est une survivante du cancer du sein BRCA2 + qui a choisi de subir une double mastectomie préventive à 26 ans pour réduire son risque extrêmement élevé de cancer du sein – 87%. Après la reconstruction mammaire, Nance a souligné l’importance des tests génétiques, des autocontrôles et de la médecine préventive.

Nance a parlé à Fox News Digital de ce que cela signifie pour elle d’apparaître dans le numéro de cette année, qui l’a inspirée à faire vibrer un deux pièces et comment ses parents ont réagi.

Fox News: Qu’est-ce qui vous a poussé à essayer pour le SI Swim Search de cette année ?

Sarafina Nance : Tout est lié à mon histoire. J’ai la mutation génétique BRCA2+, ce qui m’expose à un risque élevé de cancer du sein et de cancer de l’ovaire. J’ai subi une double mastectomie préventive il y a plus de deux ans pour réduire mon risque de cancer du sein. Je partageais mon voyage publiquement en ligne et j’ai gagné une communauté incroyable qui m’a soutenu tout au long du chemin.

Un de mes amis connaissait le SI Swim Search et m’a suggéré de l’essayer. Je n’ai jamais vraiment envisagé de faire quelque chose comme ça, mais elle m’a vraiment encouragé. Et c’est ce que j’ai fait… l’idée de ces belles femmes émancipatrices de toutes les différentes communautés se réunissant pour partager leurs histoires a attiré mon attention. Et cela m’a poussé à postuler.

Fox News: Connaissiez-vous le magazine avant de postuler ?

Nan : Je n’en savais pas trop sur SI en grandissant. Bien sûr, j’ai vu les magazines. Ils étaient à mon Barnes & Noble local et dans les kiosques à journaux. Mais ce n’est qu’il y a quelques années que j’ai entendu parler d’Allyn Rose. Elle a été la première femme ayant subi une mastectomie à apparaître dans le magazine. Elle est une défenseuse incroyable des membres de la communauté du cancer du sein. Je me suis rappelé à quel point elle était belle et puissante. Cela m’a vraiment inspiré.

Fox News: Décider d’avoir une double mastectomie préventive est, il va sans dire, un choix difficile. Comment vous êtes-vous senti une fois votre intervention terminée ?

Nan : Tu sais, je me sentais si fier de moi. Je me suis senti responsabilisé par rapport à ma décision. Oui, c’était une période incroyablement difficile. J’ai eu trois opérations en un an. C’était épuisant physiquement, mentalement et émotionnellement. Cela a eu un impact sur toutes les facettes de ma vie. Mais j’ai pris cette décision pour moi-même. Je me souviens m’être réveillée et me sentir extraordinairement fière de prendre en charge ma santé.

Fox News: Et maintenant, vous êtes finaliste du SI Swim Search. Quelle a été votre réaction ?

Nan : J’étais complètement étonné. Je suis tombé au sol. Tout m’a été enlevé. Je ne pouvais pas le croire. Ce fut l’un des moments les plus surréalistes de ma vie. J’ai immédiatement appelé mes parents et mon compagnon. Ils étaient tous aussi stupéfaits et excités. Ce fut un moment incroyable pour moi.

Fox News: Parlez-nous de votre rôle en tant qu’astronaute analogique.

Nan : Je suis astrophysicien et scientifique analogique. J’ai terminé une simulation d’astronaute. J’ai vécu comme si j’étais sur Mars en train de terminer une mission. J’espère utiliser ces compétences un jour et aller dans l’espace. C’est mon rêve d’aller dans l’espace… L’une des plus grandes leçons que j’ai tirées de cette expérience est que j’aime être dans un environnement où je peux compter sur mon équipe et mon équipage pour faire des recherches et faire une différence.

Fox News: Lorsque les gens pensent à un astrophysicien ou à un scientifique analogique, certains peuvent ne pas penser instantanément au “modèle de maillot de bain SI”. Comment espérez-vous changer cette perception du public?

Nan : L’un des plus grands obstacles que j’ai dû surmonter spécifiquement dans STEM est de surmonter le sentiment de ne pas m’intégrer. Je ne suis pas seulement une femme, mais je suis une femme de couleur dans un espace masculin à prédominance blanche. Il y a beaucoup de stéréotypes et d’attentes qui accompagnent cette identité et ce rôle. J’ai appris la valeur de la représentation. J’ai compris l’importance de ma présence et de ma voix, non seulement pour moi-même, mais pour les futures générations de femmes en STEM. Je n’avais pas cette représentation en grandissant. C’est mon objectif de fournir cela aux autres.

Je pense qu’une plate-forme comme SI est si puissante parce qu’elle montre que les femmes ne doivent pas être mises dans des cases. Nous ne devons pas être qu’une seule chose. Nous pouvons être des individus à plusieurs traits d’union avec des intérêts différents et des passions différentes. Plutôt que de se priver, ils peuvent s’enrichir mutuellement. Pour moi, cela témoigne vraiment du pouvoir des femmes et de ce que nous pouvons réaliser, de ce dont nous pouvons rêver. J’espère que quand quelqu’un verra quelqu’un comme moi dans le magazine, il se dira : “Waouh, je n’ai pas à me limiter. Je n’ai pas à être au courant des attentes des gens parce qu’ils pensent que je devrais être d’une certaine manière ou agir d’une certaine manière. Je peux être ce que je veux être.

Fox News: En tant que personne ayant subi une double mastectomie préventive, le magazine vous a-t-il embrassé ?

Nan : Absolument. Mon tournage en République dominicaine a été l’une des expériences les plus puissantes de ma vie, sans conteste. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Je ne viens pas d’un milieu de mannequinat. J’avais peur de ne pas me sentir à ma place et d’être gênée par mon corps. Mais je ne me suis jamais senti aussi autonome et embrassé pour qui je suis. Je ne me suis jamais senti aussi soutenu. J’ai été excité par toute l’équipe SI, les finalistes – tout le monde. Ils étaient tous tellement excités et vraiment heureux que j’étais là. Mon corps est différent, mais je me sentais toujours aimé et soutenu.

Fox News: Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu ces images ?

Nan : J’étais abasourdi. C’est une expérience tellement stimulante de se voir à travers cette lentille. SI n’essaie pas de faire de vous quelque chose ou quelqu’un d’autre. J’étais tellement inquiet tout le temps, mais les photos ne le montrent pas. C’était une expérience magique.

Fox News: Qu’est-ce que cela signifierait pour vous de gagner le SI Swim Search ?

Nan : Je n’ai même pas les mots *rires*. Ce serait un honneur incroyable. C’est déjà un honneur, que je gagne ou non. L’une des parties les plus excitantes de tout ce processus a été d’avoir la chance d’aller en République dominicaine et de rencontrer toutes ces femmes incroyables. Ce sont des défenseurs et des leaders dans leurs communautés. Et je fais maintenant partie de ce groupe. Je pense que cette expérience m’a vraiment ouvert la voie pour partager mon histoire comme jamais auparavant. Il s’agit d’une plate-forme où toutes les beautés et tous les horizons sont présentés et célébrés.

Fox News: Comment l’expérience a-t-elle changé votre vie jusqu’à présent ?

Nan : Pour commencer, j’ai rencontré une incroyable communauté de personnes. C’est une fraternité, une pour laquelle je suis reconnaissante. Ils ont immédiatement changé ma vie. Une des filles et moi sommes devenus incroyablement proches. C’est tellement excitant d’avoir ces conversations sur nos expériences et sur la façon dont nous espérons changer le monde. Cela seul a été inestimable.

Fox News: Qu’espérez-vous que les lecteurs obtiendront lorsqu’ils verront vos photos pour la première fois ?

Nan : Tu sais, je pense à quand je grandissais. Je n’ai pas vu de femmes comme moi dans les sciences, dans les magazines ou même à la télévision. Je n’ai jamais senti que la représentation était là pour moi. Maintenant, j’espère que les gens peuvent se voir en moi. J’espère qu’ils se sentent encouragés à faire ce qu’ils désirent. J’espère que quand ils me verront, ils diront : “Je peux faire ça.” J’espère qu’ils pourront réaliser leur rêve, quel qu’il soit. Tout est possible. Je l’ai fait.