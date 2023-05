Saracens v Sale: finale de rugby à XV de Premiership – en direct

Impliquez-vous en me laissant partager toutes vos émotions et pensées sous forme de mots, soit par e-mail, soit tweeter et je leur accorderai l’attention qu’elles méritent.

il y a 36 mois 08h45 HAE Préambule

Comme le dit la chanson, en été, lorsque le temps est clément, vous pouvez nous rejoindre ici à Twickenham pour le dénouement de la saison Gallagher Premiership, alors que les Sale Sharks affrontent les Saracens. Oui, La version de Mungo Jerry était un peu plus accrocheusemais on ne peut s’empêcher d’évoquer la chanson lors d’une glorieuse journée de rugby sous un soleil radieux dans le sud-ouest de Londres.

Pendant que nous sommes sur un penchant nostalgique, Sale aura des souvenirs de 2006; Jason Robinson, alors capitaine, s’est étiré et a touché le ciel avec le trophée de la Premiership – la dernière occasion d’un tel triomphe pour le club du Grand Manchester. Les près de 20 ans qui se sont écoulés depuis ont pour la plupart été une histoire de flirt avec les play-offs avec une seule apparition en demi-finale en 2021, perdant face aux Exeter Chiefs dans un humdinger. Cette saison a vu une équipe noueuse contenant de l’expérience et de jeunes promesses produire constamment des résultats sous la direction de l’entraîneur Alex Sanderson, avec la performance infatigable et élégante inspirée par George Ford pour vaincre Leicester lors de la vente semi-résumée de 2023.

Les Sarrasins ont eu plus de 20 ans, certes, mais non sans quelques soubresauts. Et par « bosses », j’entends triche systématique sur le plafond salarial et relégation en guise de punition. Mais quelle que soit la façon dont ils ont atteint ce point – ou à quel point les trois dernières années ont été maigres par rapport à la décennie précédente – les Londoniens du nord restent une équipe formidable avec une grande expérience des victoires comme celle-ci. Mark McCall planifiera que leur talent, leur forme de table et leur moindre probabilité d’être impressionnés par l’occasion leur apporteront leur premier championnat post-ignominie.

Nord contre Sud, presque hommes contre vainqueurs réguliers, Ford contre Farrell – il y a beaucoup à ajouter à l’intrigue et à l’anticipation et après quelques heures, plus de pintes et de nombreux litres de sueur dépensés (et c’est juste moi. HONK !) un nouveau nom sera sur le trophée.