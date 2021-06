Saracens rebondit directement en Premiership après avoir battu Ealing en finale des play-offs du championnat | Nouvelles du rugby à XV

Nick Tomkins des Saracens est félicité après avoir marqué le cinquième essai de son équipe

Les Saracens ont approuvé leur retour en Gallagher Premiership avec une victoire de 57-15 sur Ealing après avoir appuyé avec succès sur le bouton de réinitialisation lors d’une mauvaise première mi-temps au StoneX Stadium.

Les cinq Lions britanniques et irlandais du club, dont le capitaine anglais Owen Farrell, ont été remplacés à la 54e minute, leur travail accompli après qu’une impasse de 10-10 ait disparu avant une avalanche de points au troisième quart.

Les Lions à destination de l’Afrique du Sud ont reçu une ovation debout alors qu’ils partaient indemnes de la finale retour du championnat Greene King IPA, tandis que le pilier de Springbok Vincent Koch les a également suivis dans les tribunes en prévision des batailles à venir cet été.

Ce sont Koch et deux des touristes de Warren Gatland – Elliot Daly et Jamie George – qui ont propulsé les Saracens hors de vue immédiatement après la pause avec une rafale de trois essais en 10 minutes.

Ealing avait fait preuve d’esprit et d’effort jusque-là et constituait une amélioration substantielle du côté qui a capitulé 60-0 au match aller dimanche dernier, mais une fois de plus, ils ont été surclassés et cet affrontement devant 2000 spectateurs s’est transformé en une autre procession.

Michael Rhodes a été expulsé pendant le match au StoneX Stadium

L’exil d’un an des Saracens de la Premiership en tant que punition pour des dépassements répétés du plafond salarial a pris fin dès que possible, mais la dernière journée de la saison de championnat a été entachée d’un carton rouge donné à Michael Rhodes.

Rhodes jouait son dernier match après sept ans au club, mais il a reçu un carton rouge à la 50e minute pour un tacle haut.

Les applaudissements d’avant-match pour Rhodes alors qu’il faisait ses adieux après sept ans chez les Saracens ont rapidement cédé la place au choc lorsqu’Ealing a pris l’avantage dès la première minute grâce à un essai de pénalité.

Owen Farrell passe à travers la défense d’Ealing

Jackson Wray, l’éventuel homme du match, était à blâmer car il a raté le coup d’envoi, puis a délibérément frappé le ballon à mort, ce qui lui a valu l’essai et un carton jaune pour l’openside.

Ealing montrait beaucoup moins de respect qu’il y a une semaine lorsqu’ils ont fait signe à leurs adversaires étoilés dès le début, mais ils n’ont pas été en mesure de transformer les demi-chances en points.

Nick Tompkins et Alex Lewington ont brièvement menacé et même si les Saracens commençaient à prendre le contrôle, ils tiraient toujours de l’arrière 10-3 alors que la marque de la demi-heure passait.

Cela a changé lorsque le peloton a pris le contrôle d’un alignement avec Mako Vunipola qui s’est écrasé, Ealing totalement maîtrisé par l’attaque sur coup de pied arrêtée bien forée.

Alex Lewington passe à la charge contre les Saracens lors du match retour de la finale des barrages du championnat

Farrell a ajouté la conversion pour égaliser le score à la mi-temps et l’élan était maintenant entièrement derrière les Saracens liés à la Premiership, qui ont presque marqué grâce à Sean Maitland à l’approche de l’intervalle.

Et à peine 67 secondes après le début de la seconde mi-temps, ils ont souligné le changement d’équilibre lorsque les fortes portées de Billy Vunipola et George ont aspiré les défenseurs pour permettre à Lewington de préparer un essai pour Daly.

Koch a bondi peu de temps alors que les Saracens commençaient à galoper hors de vue et lorsque George a traversé alors que la ligne de touche s’est avérée une fois de plus imparable, Ealing a fait face à la perspective d’une autre lourde défaite.

Tompkins a été le suivant à briser le badigeon avant que le superbe Lewington ne se fraye un chemin au-dessus de la ligne, les Saracens obtenant un nouveau but avec une foule de nouveaux arrivants sur le banc.

La mêlée a forcé un essai de pénalité à la 71e minute et l’arrière remplaçant Tom Whiteley a eu le dernier mot pour l’équipe locale en atterrissant tard.