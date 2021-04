Billy Vunipola de Saracens cherche à se décharger d’un tacle

Les Saracens ont réussi à négocier la mission la plus difficile de leur saison de championnat Greene King IPA à ce jour en écrasant les leaders Ealing 48-20 au StoneX Stadium.

Tout le contingent anglais du club, y compris le capitaine Owen Farrell, était présent pour la victoire de cinq essais, mais c’est le vainqueur de la Coupe du monde sud-africain Vincent Koch qui a pris la vedette en croisant dans chaque mi-temps.

Alex Lewington, Aled Davies et Nick Tompkins ont également touché des adversaires qui ont remporté leurs deux précédentes rencontres dans une compétition d’échauffement de pré-saison, bien que la plupart des internationaux des Saracens étaient absents pour ces matchs.

Farrell a marqué 23 points, manquant un seul tir au but, et les seuls moments inquiétants d’un après-midi ensoleillé dans le nord de Londres ont été des blessures à Jamie George et Billy Vunipola, mais les deux attaquants anglais ont pu continuer.

Cette victoire élève les Saracens à la troisième place du tableau, cinq points derrière Ealing avec quatre matches de la saison régulière à jouer alors qu’ils intensifient leurs efforts pour un retour immédiat en Premiership Gallagher.

Les vainqueurs du championnat sont décidés par un play-off à deux manches et, sur la preuve de cette rencontre, les Sarrasins seront de grands favoris pour rejoindre l’élite, les rivaux susceptibles de se revoir en juin.