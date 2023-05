Sarabhai contre la renommée de Sarabhai Vaibhavi Upadhyaya meurt dans un accident de voiture; Rupali Ganguly pleure « Parti trop tôt »

Dans une autre tournure choquante des événements, Sarabhai contre Sarabhai étoile Vaibhavi Upadhyaya serait mort dans un accident de voiture. Elle a joué le rôle de Jasmine dans l’émission qui mettait également en vedette Rupali Ganguly, Satish Shah, Ratna Pathak Shah et d’autres. Selon les rapports, Vaibhavi Upadhyaya voyageait dans l’Himachal Pradesh avec son fiancé. Leur voiture aurait perdu le contrôle en prenant un virage serré et raide. Selon Etimes, son frère s’est précipité dans l’Himachal Pradesh pour réclamer la dépouille mortelle.

Alors que la nouvelle de sa disparition faisait la une des journaux, la star d’Anupamaa, Rupali Ganguly, qui partageait l’espace d’écran avec Vaibhavi dans Sarabhai vs Sarabhai, a pris ses histoires Insta pour pleurer sa disparition. Elle a partagé une photo de Vaibhavi et a écrit « Parti trop tôt ». Ensuite, elle a partagé une bobine de Vaibhavi dans laquelle on pouvait la voir prendre des selfies et a écrit qu’elle ne pouvait pas croire que Vaibhavi n’était plus. L’actrice avait tout juste 32 ans et c’est en effet une vie partie trop tôt.

JD Majethia a également pris sa poignée Twitte pour pleurer la mort de Vaibhavi. Il a écrit que la vie est assez imprévisible. Il a également partagé les détails de ses funérailles. Ses derniers droits auront lieu aujourd’hui à 11 heures.

La vie est tellement imprévisible. Une très bonne actrice, chère amie Vaibhavi upadhyay populairement connue sous le nom de « jasmin » de Sarabhai vs Sarabhai est décédée. Elle a eu un accident dans le nord. La famille l’amènera à Mumbai demain matin vers 11 heures pour les derniers sacrements. RIP vaibhavi ? JDMajethia (@JDMajethia) 23 mai 2023

En effet la vie est très imprévisible. Il y a à peine deux jours, la nouvelle de la disparition d’Aditya Singh Rajput a choqué l’industrie de la télévision. Il n’avait que 32 ans. La star de Splitsvilla aurait été retrouvée morte dans la salle de bain de sa maison. Un médecin a été immédiatement appelé et il a été transporté d’urgence à l’hôpital. Selon les rapports, il a été déclaré mort à son arrivée. L’autopsie a eu lieu après et il aurait été déterminé qu’il souffrait de blessures internes à la tête. Ses derniers rites ont eu lieu hier. Que leurs âmes reposent en paix.