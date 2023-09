Sara Sharif : Une chronologie de ce qui s’est passé depuis que la jeune fille de 10 ans a été retrouvée à son domicile de Surrey | Nouvelles du monde

La mort de Sara Sharif, 10 ans, a déclenché une chasse à l’homme internationale alors que la police tente de retrouver les membres de sa famille dans le cadre de son enquête.

De la découverte faite par des policiers dans une propriété d’un petit village du Surrey aux descentes de police au Pakistan, Sky News retrace le déroulement de l’affaire.

17 août – Le corps de Sara retrouvé

Le le corps d’une fillette de 10 ans est retrouvé dans une maison de Woking, dans le Surrey, déclenchant une enquête pour meurtre. Elle a ensuite été nommée Sara Sharif.

L’autopsie a révélé qu’elle avait subi des blessures « multiples et étendues ».

Son corps a été retrouvé après que son père ait appelé le 999 depuis le Pakistan.

Le père de Sara, Urfan Sharif, sa belle-mère Beinash Batool et son frère Faisal Shahzad Malik ont ​​quitté le Royaume-Uni pour le Pakistan avant qu’elle ne soit retrouvée morte.

19 août – Des membres de la famille recherchés par la police

Une chasse à l’homme internationale a été lancée lorsque la police de Surrey a identifié le père, la belle-mère et l’oncle de Sara. en lien avec sa mort.

Le même jour, la police pakistanaise a déclaré qu’elle cherche à arrêter le père de Sara, Urfan Sharif.

23 août – Sara est « tombée dans les escaliers », affirme son oncle

L’oncle de Sara a dit aux policiers que la fillette de 10 ans « est tombée dans les escaliers et s’est cassé le cou« , selon la police pakistanaise.

La belle-mère de Sara a affirmé plus tard qu’il n’avait pas fait de déclaration disant cela et que la phrase avait été « diffusée par un média pakistanais ».

29 août – L’enquête révèle que la mort est « probablement anormale »

L’enquête n’a pas permis de déterminer la cause du décès et a été ajournée jusqu’au 29 février 2024 afin que la police puisse poursuivre ses investigations.

6 septembre – la belle-mère publie une déclaration vidéo

La belle-mère de Sara a parlé pour la première fois depuis vidéo partagée avec Sky News et a déclaré que la famille était prête à coopérer avec les autorités britanniques et à « défendre notre cause devant les tribunaux ».

Elle a démenti les informations des médias. Le frère de M. Sharif, Imran, a déclaré que Sara était tombée dans les escaliers et a affirmé que la famille s’était « cachée ».

3:42

La famille Sharif « prête à coopérer »



6 septembre – La mère de Sara parle

La mère de Sara a dit qu’elle hantée par la vue du corps de sa fille dans une morgue.

S’adressant à l’émission de télévision polonaise Uwaga ! elle a dit : « Une de ses joues était enflée et l’autre côté était meurtrie. Aucune mère ne devrait avoir à voir quelque chose comme ça. »

Sara et son frère aîné vivaient avec leur mère de 2015 à 2019, date à laquelle le tribunal de la famille a décidé qu’ils devaient vivre avec leur père.

Mme Sharif avait toujours le même droit de voir les enfants et a déclaré que même si cela était facile à maintenir au départ, cela est devenu plus difficile avec le temps.

0:24

« Les joues de Sara étaient enflées et meurtries »



7 septembre – descente de police dans 20 maisons au Pakistan

La police pakistanaise a perquisitionné au moins 20 maisons dans tout le pays à la recherche de la famille de Sara. Les raids étaient concentrés à Jhelum et Mirpur.

9 septembre – des membres de la famille arrêtés pour « faire sortir » le père

Police au Pakistan a arrêté dix proches parents de Sara pour essayer de sortir son père de sa cachette.

Un porte-parole de la police pakistanaise a déclaré que l’arrestation de parents proches pourrait forcer la reddition de M. Sharif et de Mme Batool.

11 septembre – cinq enfants enlevés au grand-père de Sara

Cinq enfants étaient retrouvé chez le grand-père de Sara au Pakistan par la police à la recherche de son fils.

Les enfants, âgés de un à 13 ans, auraient voyagé du Royaume-Uni au Pakistan avec le père de Sara.

Un juge a décidé qu’ils devraient être pris en charge Le jour suivant.

Leur grand-père Mohammad a déclaré à Sky News que les enfants étaient avec lui depuis leur arrivée au Pakistan il y a plus d’un mois et qu’il estimait qu’il était de son « devoir de les protéger ».