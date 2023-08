Sara Sharif: L’école dit que la fillette de 10 ans retrouvée morte à Woking était une élève « pétillante et confiante » | Nouvelles du Royaume-Uni

Une fillette de 10 ans retrouvée morte chez elle à Woking a été décrite comme une élève « pétillante et confiante » par son directeur.

Sara Charif a été découverte après que la police a été appelée du Pakistan par son père Urfan Sharif le 10 août.

L’homme de 41 ans, sa compagne Beinash Batool, 29 ans, et son frère Faisal Malik, 28 ans on pense qu’ils se sont rendus à Islamabad la veille – et sont recherchés pour interrogatoire.

Un examen post-mortem a montré que Sara avait subi de graves blessures pendant une période prolongée.

L’enfant était une élève de 5e année à l’école primaire St Mary à Byfleet, dans le Surrey, la directrice Jacquie Chambers affirmant qu’elle « manquerait beaucoup » à ses camarades de classe et à ses enseignants.

Mme Chambers a ajouté: « Elle [Sara] était une petite fille pétillante et confiante qui avait le plus beau sourire. Elle était pleine d’idées et était très passionnée par les choses auxquelles elle croyait.

« Sara nous manquera beaucoup et, en tant que communauté scolaire, nous sommes tous profondément touchés par cette tragédie.

« Nos pensées, nos prières et notre sympathie vont aux personnes touchées par cette nouvelle déchirante. »

La police pakistanaise cherche à arrêter Urfan Sharif, qui a voyagé dans le pays avec cinq enfants âgés de un à 13 ans.

On pense qu’il est brièvement retourné dans sa maison familiale à Jhelum, au Pendjab – à environ 134 km de la capitale – avant de se cacher.

Interpol, la National Crime Agency et le ministère britannique des Affaires étrangères sont tous impliqués dans l’enquête.

Il n’y a pas de traité officiel d’extradition entre le Royaume-Uni et le Pakistan.

Cependant, le Pakistan a transféré des personnes au Royaume-Uni dans le passé, y compris Piran Ditta Khan, qui était extradé vers le Royaume-Uni en avril en lien avec le meurtre en 2005 de PC Sharon Beshenivsky.

Le dimanche, il est apparu que Sara était connue du conseil du comté de Surrey – et un examen de la protection de l’enfance est en cours.