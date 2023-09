Sara Sharif : la belle-mère fugitive d’une jeune fille retrouvée morte à Woking est invitée à se rendre par un parent | Nouvelles du Royaume-Uni

Un proche de la belle-mère de Sara Sharif l’a exhortée à retourner au Royaume-Uni et à se rendre à la police.

Cela survient alors que les policiers enquêtent sur la mort de Sara, 10 ans, qui était retrouvée morte chez elle à WokingSurrey, le 10 août.

La police veut parler celle de Sara le père Urfan Sharif avec son partenaire Beinash Batool et son frère Faisal Shahzad Malik.

Image:

Sara Sharif, 10 ans, a été retrouvée morte à Woking en août





Tous les trois sont on pense qu’il a voyagé du Royaume-Uni au Pakistan la veille de la découverte du corps de Sara.

Un cousin de Mme Batool l’a exhortée à « revenir au Royaume-Uni » et à se rendre à la police.

C’est la première fois qu’un membre de la famille de Mme Batool s’adresse aux médias.

Image:

Beinash Batool a été invité à « revenir au Royaume-Uni »





S’adressant à Sky News, le proche, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré : « Beinash devrait revenir au Royaume-Uni.

« Je ne sais pas où elle est. Mais je m’inquiète pour elle. Je m’inquiète pour ses enfants.

« Elle devrait revenir au Royaume-Uni, aller voir la police et leur dire exactement ce qui s’est passé. »

Image:

Beinash Batool et Urfan Sharif se seraient rendus au Pakistan





Elle a ajouté : « Je ne sais pas – ma famille ne sait pas – ce qui s’est passé. Cela aurait pu être un accident, un malentendu. »

Le cousin de Mme Batool – originaire de la ville de Gujrat au Pakistan – a déclaré que Mme Batool était séparée de ses parents, après s’être enfuie pour épouser M. Sharif.

En savoir plus:

L’oncle de Sara affirme qu’elle « est tombée dans les escaliers et s’est cassé le cou »

L’école rend hommage à Sara, « pétillante et confiante »

« La relation [with her family] est terminé », a ajouté le proche.

« Elle s’est mariée en secret et son père a dit : ‘ce n’est pas ma fille’.

« Depuis, elle n’a plus parlé à ses parents. »

Les commentaires du proche de Mme Batool font suite au père de M. Sharif – le grand-père de Sara – a exhorté son fils à se livrer à la police dans le cadre de l’enquête.

Image:

Sara avait subi « des blessures multiples et étendues » sur une « période de temps soutenue et prolongée ». Photo : AP





Tentatives de localisation de la famille au Pakistan

La police pense que M. Sharif, ainsi que Mme Batool, M. Malik et cinq enfants, se sont rendus à Islamabad, la capitale du Pakistan, la veille de la découverte du corps de Sara.

M. Sharif a ensuite appelé le 999 depuis le Pakistan le jour où elle a été retrouvée, exprimant son inquiétude pour la sécurité de sa fille aînée, selon les policiers.

Police au Pakistan ont fait de leur mieux pour localiser la famille, tandis qu’Interpol et d’autres agences sont également impliquées dans la recherche pour les retrouver.

Image:

Beinash Batool et Urfan Sharif sont vus sur des photos obtenues exclusivement par Sky News





Le mois dernier, la police de Jhelum a déclaré à Sky News que l’oncle de Sara, Imran Sharif, était en détention mais pas en état d’arrestation.

Selon la force, il a déclaré à la police que la lignée familiale était que Sara était tombée chez elle.

Une autopsie du mois dernier a révélé que Sara avait « subi des blessures multiples et étendues » qui étaient « susceptibles d’avoir été causées sur une période de temps soutenue et prolongée ».

La cause de son décès n’a pas encore été déterminée, mais un L’enquête a révélé que ce serait « probablement contre nature »..

Image:

Agents de police du Surrey devant le domicile de Sara à Woking





Elle était auparavant connue des autorités, selon le conseil du comté de Surrey, tandis que la police de Surrey a déclaré avoir eu des « contacts limités et historiques » avec la famille de Sara.

Les détectives de la police continuent d’enquêter sur la mort de Sara, tandis que sa mère biologique, Olga, est soutenue par des agents spécialisés.

Ils aimeraient parler à toute personne connaissant Sara ou sa famille.

« Aucune information n’est insignifiante, donc si vous pouvez nous aider, contactez-nous », a déclaré un porte-parole de la force.