Sara Sharif : la belle-mère de la jeune fille retrouvée morte à la maison de Woking déclare que sa famille est « disposée à coopérer » avec les autorités britanniques | Nouvelles du Royaume-Uni

La belle-mère de Sara Sharif, la fillette de 10 ans retrouvée morte à son domicile le mois dernier, s’est exprimée pour la première fois dans une vidéo partagée avec Sky News et a déclaré que la famille était prête à coopérer avec les autorités britanniques et à « combattre ». notre cas devant le tribunal ».

La police veut parler au père de Sara, Urfan Sharif, 41 ans, à son partenaire Beinash Batool, 29 ans, et à son frère Faisal Shahzad Malik, 28 ans, qui auraient tous j’ai voyagé depuis le Royaume-Uni à Pakistan la veille du le corps de la jeune fille a été retrouvé chez elle à Woking, Surrey.

Dans une nouvelle vidéo, M. Sharif et Mme Batool sont assis côte à côte alors qu’elle lit une déclaration préparée dans un cahier.

Elle réfute les informations des médias selon lesquelles le frère de M. Sharif, Imran, aurait déclaré Sarah est tombé dans les escaliers et affirme que la famille s’est « cachée ».

« Tout d’abord, je voudrais parler de Sara. La mort de Sara est un incident. Notre famille au Pakistan est gravement affectée par tout ce qui se passe », a déclaré Mme Batool.

Elle a parlé de son inquiétude pour la sécurité de sa famille et a affirmé qu’elle avait été déformée dans la presse.

« Tous les médias ont fait des déclarations erronées et inventé des mensonges.

« Imran [one of Mr Sharif’s brothers] n’a pas donné de déclaration que Sara est tombée dans les escaliers et s’est cassé le cou. Cela a été diffusé par un média pakistanais. Je suis très inquiet pour la sécurité d’Imran. »

Elle prétend qu’ils manquent de nourriture et ne peuvent pas s’aventurer dehors.

« Tous les membres de notre famille se sont cachés car tout le monde a peur pour sa sécurité.

« Les enfants ne peuvent pas aller à l’école car ils ont peur de quitter la maison. Personne ne quitte la maison.

« Les provisions sont épuisées et il n’y a plus de nourriture pour les enfants car les adultes ne peuvent pas quitter leur domicile par crainte pour leur sécurité. »

Image:

Sara Sharif. Photo : AP





Bien qu’elle soit apparemment partie pour le Pakistan la veille de la découverte du corps de Sara, Mme Batool insiste sur le fait qu’elle, son mari et son beau-frère souhaitent aider à résoudre la situation.

« Enfin, nous sommes disposés à coopérer avec les autorités britanniques et à défendre notre cause devant les tribunaux. »

Une autopsie du mois dernier a révélé que Sara avait « subi des blessures multiples et étendues » qui étaient « probablement causées sur une période de temps soutenue et prolongée ».

La cause de son décès n’a pas encore été déterminée, mais un L’enquête a révélé que ce serait « probablement contre nature »..

Elle était auparavant connu des autoritésselon le conseil du comté de Surrey, tandis que la police de Surrey a déclaré avoir eu des « contacts limités et historiques » avec la famille de Sara.

En savoir plus:

L’école rend hommage à Sara, « pétillante et confiante »

Le trio a réservé des vols pour le Pakistan un jour avant la découverte du corps

La police pense que les trois hommes se sont rendus à Islamabad, la capitale pakistanaise, avec cinq enfants âgés de un à 13 ans, le 9 août, soit un jour avant la découverte du corps de Sara.

M. Sharif a appelé le 999 depuis le Pakistan le 10 août, exprimant son inquiétude pour sa sécurité, selon les agents.

La police pakistanaise a fait de son mieux pour retrouver la famille, tandis qu’Interpol et d’autres agences sont également impliquées dans la recherche pour les retrouver.

0:19

Le grand-père de Sara Sharif plaide auprès de son fils



celle de Sara grand-père a exhorté son fils ces derniers jours pour se « présenter » à la police et donner son « point de vue » suite au décès de la jeune fille.

Muhammad Sharif, 68 ans, a déclaré à Sky News : « Nous appelons la police à libérer les membres de ma famille.

« J’ai fait de mon mieux pour contacter Urfan et lui demander de se présenter et de donner son point de vue. »

La semaine dernière, un cousin de Mme Batool l’a exhortée à « revenir au Royaume-Uni » et à se rendre à la police.

Sky News a contacté la police de Surrey et des agents au Pakistan pour commentaires.