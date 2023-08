Sara Sharif, 10 ans, était connue des services sociaux avant d’être retrouvée « assassinée » chez elle à Woking

SARA Sharif était connue des services sociaux avant d’être prétendument assassinée dans sa maison familiale, a-t-on appris.

La fillette de 10 ans a subi des « blessures graves » avant que les flics ne retrouvent son corps à la maison de Woking vers 2 h 50 le 10 août.

Sara Sharif a été retrouvée morte à son domicile de Woking jeudi dernier

Son père Urfan a appelé le 999 du Pakistan

Elle a été découverte après que les agents ont reçu un appel au 999 de son père Urfan du Pakistan.

Une recherche internationale est en cours pour Urfan, son partenaire Beinash Batool et l’oncle du garçon de 10 ans, Faisal Malik.

Ils sont recherchés pour être interrogés dans le cadre de l’enquête.

Maintenant, le conseil du comté de Surrey a confirmé que Sara était connue des services sociaux.

Le conseil ne peut pas commenter davantage alors qu’un examen par le Surrey Safeguarding Children Partnership est en cours, rapporte le Sunday Express.

Les flics ne recherchent personne d’autre en lien avec la mort de Sara – et il n’y a pas de traité d’extradition entre le Pakistan et le Royaume-Uni.

Une autopsie a révélé que Sara souffrait de « blessures multiples et étendues susceptibles d’avoir été causées sur une période prolongée et prolongée ».

Le surintendant du département Mark Chapman a déclaré: « Bien que l’autopsie ne nous ait pas fourni de cause de décès établie pour le moment, nous savons maintenant que Sara a subi des blessures multiples et étendues sur une période prolongée et prolongée.

« Cela a considérablement changé la nature de notre enquête, et nous avons élargi le calendrier de l’objet de notre enquête.

« En conséquence, nous essayons de reconstituer une image du style de vie de Sara, mais nous ne pouvons pas le faire sans l’aide du public. »

Quiconque connaissait Sara ou sa famille est invité à se manifester via le portail d’enquête.

Maintenant, les flics de la National Crime Agency travaillent avec Interpol et les autorités pakistanaises pour retrouver les trois suspects.

Des comparaisons ADN sont en cours pour confirmer l’identité de Sara.

Sa mère Olga n’a pas pu être utilisée pour identifier Sara car elle ne l’a pas vue depuis quatre ans et son identification n’aurait donc pas satisfait aux exigences du coroner.

Le surintendant-détective Chapman a demandé à toute personne ayant des informations sur Sara et sa famille de se manifester.

Les flics ne devraient pas quitter la maison de Woking avant « plusieurs semaines ».

