Tucker Carlson, animateur de Fox News, a réagi au discours national du président Joe Biden sur le COVID-19 aux heures de grande écoute en mettant en doute les vaccins, se demandant à haute voix jeudi soir pourquoi le président n’a pas mentionné « toutes les personnes qui pourraient ne pas vouloir prendre la photo. »Carlson, fraîchement sorti du Pentagone, l’appelant directement pour se moquer des femmes dans l’armée américaine, s’est assuré que sa présence se faisait sentir tout au long du discours de Biden. Alors que Fox News a diffusé le discours dans son intégralité, le réseau a inclus une boîte en médaillon intitulée «LIVE TUCKER REACTION» qui était axée sur Carlson tout au long du discours. de retour à la normale, Fox News a diffusé des chyrons qui disaient: «Biden Speech Nearly Finished; Tucker répondra. Une fois que le président a terminé ses remarques, qui le montraient implorant chaque Américain de «faire sa part» pour vaincre le virus, Carlson a immédiatement pris l’air pour le détruire. », A déclaré la star de Fox News. «Cela ressemble à une séquence de rêve. La première partie de l’allocution décrivait la tristesse de l’année dernière, des gens exclus des hôpitaux alors que leurs proches étaient morts seuls, des gens perdant espoir, des gens perdant des entreprises, des générations entières d’enfants retardés par les fermetures d’écoles. » comment cela s’est passé ou qui l’a soutenu, son plan consistant essentiellement en vaccins, vaccins et plus de vaccins. »Notant que Biden a déclaré qu’il y aurait bientôt suffisamment de vaccins approuvés par le gouvernement fédéral pour chaque personne en Amérique, Carlson a ensuite remis en question ouvertement le «L’armée vous donnera ce coup, et si vous prenez ce coup, les choses pourraient potentiellement revenir à la normale», a déclaré Carlson. « Aucune mention du tout des personnes qui pourraient ne pas vouloir prendre la photo. » L’animateur de Fox News a ajouté: « Comme l’a dit le président, si vous prenez cette photo, portez votre masque et écoutez le Dr Fauci, c’est possible. que vous pourriez être en mesure de vous réunir en petits groupes avec ceux que vous aimez pour le 4 juillet. Nous devrons peut-être annuler ce droit, mais c’est possible, si vous êtes obéissant, vous l’aurez. »La star conservatrice aux heures de grande écoute, après en criant rhétoriquement «comment osez-vous nous dire avec qui nous pouvons passer le 4 juillet», a poursuivi en accueillant le romancier espion devenu contrarien COVID Alex Berenson. En fait, plus tôt cette semaine, Berenson a faussement affirmé dans l’émission de Carlson que le déploiement du vaccin en Israël n’avait pas fonctionné alors qu’il mentait carrément sur l’efficacité du vaccin. n’était pas beaucoup de ta lk de rendre les vaccins obligatoires »du président, Carlson a regretté que le gouvernement fédéral puisse encore trouver des moyens de forcer la population à se faire vacciner. »A déclaré l’hôte Fox. «Mais vous ne pouvez pas voler dans un avion, vous ne pouvez pas entrer dans des bâtiments, vous ne pouvez pas rester dans un hôtel, vous ne pouvez pas vivre sans vaccin. Je dois dire qu’après avoir regardé une demi-heure de cela, cela ne me choquerait pas si c’était leur plan. »Carlson, quant à lui, a une longue histoire de peur des vaccins. Le mois dernier, il a déclaré sans fondement que les experts mentaient «clairement» au public sur la sécurité des vaccinations contre les coronavirus. En décembre dernier, Carlson a carrément dit à ses téléspectateurs de ne pas faire confiance aux vaccins, les avertissant que nos dirigeants utilisent les vaccins comme une forme de «contrôle social». vaccin, une grande partie des républicains disent toujours qu’ils ne se feront pas vacciner. Une enquête PBS publiée jeudi montre que 41% des républicains et 49% des hommes du GOP disent qu’ils refuseront de recevoir l’un des trois vaccins approuvés par le gouvernement fédéral. . Inscrivez-vous maintenant! Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.

