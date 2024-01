Sara Netanyahu a tenté d’évincer l’Israélien Eylon Levy de son rôle de porte-parole – Israel News

Sara Netanyahu, épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a tenté de faire démettre le porte-parole du gouvernement Eylon Levy de ses fonctions pour avoir participé aux manifestations contre la réforme judiciaire israélienne en 2023, avant la guerre entre Israël et le Hamas, a rapporté N12 dimanche soir.

Des tweets datant de l’époque des manifestations hebdomadaires de Levy auraient circulé dans l’entourage du Premier ministre et en auraient indigné certains.

La tentative de Sara Netanyahu de destituer Levy a déclenché des réactions négatives. Le Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël a demandé à la conseillère juridique du gouvernement de publier ses lignes directrices définissant le domaine dans lequel elle est autorisée à intervenir dans les affaires gouvernementales.

“La loi ne définit aucun statut public ni domaine de responsabilité pour l’épouse du Premier ministre”, a déclaré le président de l’organisation, le Dr Eliad Shraga. “Pour l’instant, Mme Netanyahu ne s’est pas soumise au test d’électorat et n’occupe aucune fonction publique et, par conséquent, ne peut pas s’immiscer dans quoi que ce soit qui n’a pas été spécifiquement défini pour elle. L’État d’Israël n’est pas “Nous sommes un État monarchique et l’épouse du Premier ministre n’est pas une reine. Nous exigeons des lignes directrices claires et la fin du laissez-faire qui laisse libre cours à l’épouse du Premier ministre dans la gestion de l’État.”

Le président de la sous-commission de la politique étrangère et de l’information, le député Ze’ev Elkin, a envoyé une lettre au chef de Hasbara – la diplomatie publique, Moshik Aviv, suite à la publication selon laquelle il a été décidé de réduire les briefings du porte-parole du système d’information, Eylon Levy et que sa destitution est même envisagée à la lumière des pressions de facteurs étrangers.

La lettre dit : “Au cours des discussions que nous avons eues au sein de la sous-commission, le nom d’Eylon Levy, un orateur du système hasbara, est revenu à plusieurs reprises dans des contextes positifs. Lors de la tournée de la sous-commission dans le système hasbara, vous avez vous-même mentionné le nom de Levy. un travail digne d’éloges. »

“Nous avons été surpris d’entendre un article dans les médias selon lequel il a été décidé de réduire les exposés de Levy aux médias étrangers et que sa destitution est même envisagée à la lumière des pressions exercées par des parties étrangères”, poursuit la lettre. “Si nous ne recevons pas de réponse rapide et détaillée à cette lettre, nous serons obligés de mettre la question à l’ordre du jour de la commission.”

Levy est devenu en quelque sorte le visage international du gouvernement israélien dans les médias du monde entier, alors qu’Israël se bat pour sauver son image publique après les atrocités du Hamas du 7 octobre et l’invasion terrestre de Gaza qui a suivi.

Sara Netanyahu, épouse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu vue à la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines à Jérusalem, le 16 février 2020. (crédit : OLIVIER FITOUSSI/FLASH90)

En réponse au rapport, le Département de Diplomatie Publique a déclaré : « Le rapport est incorrect. Le Département de Diplomatie Publique fonctionne de manière professionnelle. »

Levy, qui était auparavant conseiller média international du président Isaac Herzog, est devenu une sensation virale internationale en représentant le gouvernement israélien dans une interview avec Kay Burley, présentatrice de Sky News.

Les critiques passées de Levy à l’égard du gouvernement de Netanyahu

Levy a critiqué de nombreux membres de l’actuel gouvernement dirigé par Netanyahu et a participé aux manifestations contre les réformes judiciaires.

A la question de savoir si ce contexte ne contredit pas le fait d’avoir été porte-parole d’un gouvernement contre lequel il était opposé lors d’un entretien avec Le Poste de Jérusalem En décembre, Levy a immédiatement répondu : « Je ne pense pas que les opinions personnelles, privées ou politiques sur des questions qui ne sont même pas à l’ordre du jour en ce moment soient pertinentes.

« Le 7 octobre, nous avons vécu le massacre de Juifs le plus meurtrier depuis l’Holocauste. Et à un moment incroyable de l’histoire juive, après une année au cours de laquelle nous nous sommes affrontés, la société israélienne dans son ensemble a relevé le défi. Et nous avons abandonné nos guerres juives. Nous les mettons de côté. Et comme on dit en hébreu, je suis passé sous le brancard pour soutenir l’effort de guerre.”

Dans l’interview de Sky News, Burley a demandé si l’accord d’otages, qui prévoit l’échange de 150 prisonniers palestiniens de sécurité en échange de seulement 50 otages détenus par le Hamas – soit trois Palestiniens pour chaque captif – signifiait qu’Israël accordait moins d’importance à la vie des Palestiniens qu’à celle des Israéliens, à un -troisième la valeur. Levy a répondu en haussant les sourcils avec étonnement, puis une fraction de seconde plus tard, en répondant d’une manière qui a rendu fiers tous les partisans d’Israël dans le monde.

L’intervieweuse a expliqué qu’elle avait parlé à un négociateur en otage en préparation de l’entretien et qu’il avait dit que l’échange numériquement déséquilibré témoignait de la moindre valeur accordée par Israël aux vies des Palestiniens. Lorsqu’on lui a demandé de commenter ce qui précède, Levy a répondu, avec des sourcils arqués dans un air choqué, que le commentaire était « une accusation étonnante ».

« Si nous pouvions libérer un prisonnier pour chaque otage, nous le ferions. Nous opérons dans des circonstances horribles », a-t-il déclaré.« Nous ne choisissons pas de libérer ces prisonniers qui ont du sang sur les mains. Nous parlons de personnes qui ont été reconnues coupables d’attaques à l’arme blanche et par balle », a souligné Levy.