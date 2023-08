Sara n’est PAS morte en tombant dans les escaliers et son oncle ment, dit la mère de la fille – alors qu’elle exige des réponses de son ex fugitif

LA mère au cœur brisé de Sara Sharif assassinée, dit que les allégations formulées par le 10 ansde l’oncle qu’elle est tombée dans les escaliers et qu’elle est morte sont des « mensonges ».

Et Olga Sharif a averti le père en fuite, Urfan Sharif, qu’il « ne pouvait pas se cacher pour toujours » – en exigeant qu’il rende également son fils adolescent, craignant pour sa sécurité.

Le corps de Sara Sharif a été retrouvé au domicile de son père à Woking, Surrey, le 10 août

La mère de Sara, Olga Sharif, a demandé au père Urfan de « faire ce qu’il fallait » et de se rendre Crédit : Simon Jones – Commandé par The Sun

Cela survient après que le frère d’Urfan, Imran Malik, ait été détenu par la police pakistanaise, où il aurait affirmé que Sara était décédée après s’être cassé le cou après être tombée dans un escalier.

Le frère ou la sœur, qui n’a été ni inculpé ni arrêté, a fait cette déclaration lors d’un entretien avec la police après que des policiers ont perquisitionné la maison de la famille Sharif à Jhelum, à 134 miles au sud d’Islamabad, la capitale pakistanaise.

Mais Olga, 36 ans, a rejeté son explication et a insisté pour qu’Urfan fournisse lui-même des réponses.

Elle a déclaré : « Je ne veux pas entendre parler de son frère. Je n’ai jamais rencontré ce frère, même quand j’étais au Pakistan. Je ne le connais pas.

« Il aurait pu simplement prétendre protéger son frère et essayer d’arrêter de poser des questions. Je ne pense pas qu’il soit honnête.

« S’il croit que c’est ce qui s’est passé, Urfan aurait pu lui mentir pour essayer de gagner sa famille.

« Sa version sans fondement ne répond à aucune de mes questions. En cas d’accident, vous ne quittez pas le pays en secret.

« La seule personne dont je veux des réponses est Urfan. Il doit être interrogé sur ce qui est arrivé à ma fille.

« J’ai besoin de savoir pourquoi elle a été laissée dans cette maison alors que tout le monde s’est envolé hors du pays après qu’elle soit déjà morte.

« Je ne parviendrai jamais à tourner la page tant que je ne saurai pas ce qui s’est passé et pourquoi c’est arrivé à ma fille. »

La mère en deuil a plaidé : « Urfan doit faire ce qu’il faut car il ne peut pas se cacher éternellement.

« Finalement, quelqu’un le trouvera et il sera obligé de répondre à toutes les questions sur ce qui s’est passé. »

Les analyses post mortem n’ont pas permis de déterminer la cause du décès, car Sara – décrite comme une fille « belle et pétillante » – avait subi « des blessures multiples et étendues ».

La police a ajouté que les blessures étaient « susceptibles d’avoir été causées sur une période de temps soutenue et prolongée ».

Olga a ajouté qu’elle craignait également pour la sécurité du frère de Sara, âgé de 13 ans, qui était l’un des cinq enfants emmenés au Pakistan par Urfan, 41 ans, la belle-mère de Sara, Beinash Batool, 29 ans, et son frère Faisal Sharif, 28 ans.

Tous trois sont pourchassés par l’Agence fédérale d’enquête du Pakistan.

La police britannique travaille également avec Interpol et la National Crime Agency pour localiser le trio.

Olga a appelé Urfan à remettre son fils adolescent aux autorités afin qu’il puisse être rapatrié au Royaume-Uni et lui rendre.

La mère polonaise, qui vit à Yeovil, dans le Somerset, a déclaré au Sun : « Je ne sais pas quand je reverrai mon fils.

«Je ne sais pas si mon enfant est en sécurité. C’est le pire sentiment au monde, surtout après ce qui est arrivé à Sara.

« Je m’inquiète pour lui tous les jours car il est dans un pays qu’il ne connaît pas très bien. Il a été emmené très rapidement à des milliers de kilomètres sans avertissement.

Cela survient après que les responsables pakistanais ont déclaré qu’ils subissaient « d’énormes pressions » de la part du Haut-commissariat britannique pour retrouver les membres recherchés de la famille.

L’enquêteur Malik Imran a déclaré : « Le haut-commissariat britannique à Islamabad fait pression sur nous pour que nous trouvions Urfan immédiatement, sinon ils enverront leurs propres enquêteurs. »

La police du Surrey a révélé que le corps de Sara avait été découvert le 10 août lorsque le chauffeur de taxi Urfan les avait appelés après son atterrissage à Islamabad.

L’information provenant du contrôle d’aide sociale a conduit la police à perquisitionner la maison du conseil de famille, d’une valeur de 550 000 £, où elle a trouvé le corps de la petite fille.

Les flics continuent de lancer des appels pour obtenir des informations sur la mort de Sara et aimeraient parler à toute personne connaissant la jeune fille ou sa famille.

Une déclaration de la force a déclaré: « Aucune information n’est insignifiante, donc si vous pouvez aider, veuillez nous contacter.

« Si vous souhaitez rester anonyme, vous pouvez signaler des informations à Crimestoppers. »

La police pakistanaise traque toujours le père de Sara, Urfan Sharif

Olga a demandé à son ex-mari Urfan Sharif de se rendre aux autorités pakistanaises Crédit : PA