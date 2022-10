Sara Lee, ancienne star de la WWE et gagnante de Tough Enough, décède à 30 ans

L’ancienne superstar de la WWE, Sara Lee, est décédée à l’âge de 30 ans. Lee a fait partie de la WWE entre 2015 et 2016 et a remporté le méga événement de la promotion “Tough Enough” il y a sept ans. La mère de Lee a annoncé sa mort tragique avec un message sincère sur les réseaux sociaux. “C’est avec le cœur lourd que nous annonçons la nouvelle que notre fille Sarah Weston est partie rejoindre Jésus. Nous sommes tous sous le choc et les arrangements ne sont pas terminés. Nous vous demandons de laisser respectueusement notre famille pleurer », a-t-elle écrit.

La WWE a également confirmé la nouvelle vendredi avec un hommage à l’ancien champion et a exprimé ses “sincères condoléances” à la famille, aux amis et aux fans de Lee.

“La WWE est attristée d’apprendre le décès de Sara Lee. En tant qu’ancien vainqueur de “Tough Enough”, Lee a inspiré de nombreux acteurs du monde du divertissement sportif. La WWE présente ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans », lit-on dans le tweet.

La WWE est attristée d’apprendre le décès de Sara Lee. En tant qu’ancien gagnant de “Tough Enough”, Lee a inspiré de nombreux acteurs du monde du divertissement sportif. La WWE présente ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. pic.twitter.com/jtjjnG52n7 – WWE (@WWE) 7 octobre 2022

Lee était marié à son compatriote superstar de la WWE, Westin Blake. Le couple a eu trois enfants ensemble. À la lumière de la disparition du célèbre lutteur, les hommages ont afflué de la part d’autres lutteurs comme Chelsea Green.

Une Green au cœur brisé a partagé quelques images d’elle-même avec Sara Lee. “Aucun tweet ou nombre de mots ne peut ramener ce charmant humain, mais tout mon cœur va à Blake et à la famille”, a écrit Green dans la légende.

J’en ai eu 3. Tu ferais mieux de voter pour 1 d’entre eux… https://t.co/KCcbogn5hW – VERT DE CHELSEA (@ImChelseaGreen) 6 octobre 2022

L’ancienne star de la WWE, Saraya, a également exprimé son chagrin d’avoir perdu son cher ami. Elle l’a qualifiée d’horrible tragédie. Saraya a ajouté qu’elle avait eu le plaisir de connaître et de travailler avec Lee qui était une personne vraiment gentille.

C’est terriblement tragique. Envoyer de l’amour à sa famille. Une personne très douce avec qui j’ai eu le plaisir de connaître et de travailler. 💔 RIP Sara Lee pic.twitter.com/bGZ9FZNnXj — SARAYA (@Saraya) 6 octobre 2022

Bull James, Louis Dangoor et Athena faisaient partie des autres superstars de la lutte qui ont pleuré la mort soudaine du lutteur. Ils ont exprimé leur chagrin et présenté leurs condoléances à la famille de Lee.

En janvier 2016, Sara Lee a fait ses débuts à NXT avec une promo de talon lors d’une émission en direct. Elle a ensuite montré son courage en matière de lutte contre un certain nombre de lutteurs de haut niveau, notamment Liv Morgan et Mandy Rose.

Sara Lee a été libérée de son contrat après neuf mois. Malgré son bref passage sur la scène de la lutte professionnelle, Lee a conquis les cœurs avec ses performances fougueuses et son aura aimable.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici