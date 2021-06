‘Sara Ki Shayari’ de Sara Ali Khan est de retour, c’est CETTE photo qui l’a inspirée à se transformer en poète

Sara Ali Khan est aimée de ses fans car elle partage souvent ses publications sur les réseaux sociaux avec une touche d’humour et parfois elle laisse sortir son poète intérieur avec la célèbre ‘Sara Ki Shayari’.

Son dernier post sur Instagram en est le témoignage. Elle a partagé un tas de photos d’une séance photo promotionnelle dans un format avant-après et a transformé son expérience de séance photo en un poème.

Sur les photos, on peut la voir porter des vêtements de sport blancs et tenir un regard intense tout en posant les mains sur la tête. Dans son poème, Sara a énuméré les étapes qui ont permis d’obtenir le look.

C’est ce qu’elle a écrit: « Blanc blanc, tenez votre cœur serré. Oh oui, et tressez sur une certaine hauteur. Souriez toujours avec éclat mais ayez votre visage de jeu pour un combat. Balayez vers la gauche pour cette vue. »

Eh bien, ce n’est tout simplement pas ce post, mais Sara a une énorme collection de shayaris loufoques et hilarants sur son compte Instagram.

Côté travail, Sara attend actuellement la sortie de ‘Atrangi Re’, face à Akshay Kumar et Dhanush. Sara Ali Khan est entrée dans Bollywood avec Kedarnath et a également figuré dans des films tels que « Simmba », « Love Aaj Kal » et « Coolie No 1 ».