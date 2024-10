Sara Haines explique comment l’hébergement de « The View » aide les fans à « se sentir vus »

Sarah Haines a été co-animateur occasionnel de La vue depuis 2016, ce qui signifie qu’elle a beaucoup d’expérience dans une émission de télévision nationale. Eh bien, elle a expliqué ce que cela a été de faire partie d’un programme aussi reconnu… et il s’avère qu’il contient des éléments intéressants.

Sara a rejoint ses co-animateurs Joy Béhar, Hostin ensoleillé, Ana Navarro et Alyssa Farah Griffin pour un enregistrement en direct de la podcast au 92nd Street Y à New York le 8 octobre. Dans le cadre du panel, Sara a été interrogée sur les bons et les moins bons côtés du fait d’être hôte sur La vue. Comme elle l’a expliqué dans un clip posté sur Instagramil y a une chose réconfortante qu’elle adore dans son rôle télévisé actuel.

« Le meilleur, c’est lorsque vous partagez des choses ou que vous avez des conversations, et que quelqu’un vous tend la main ou que vous le rencontrez et qu’il se sent vu », a-t-elle déclaré dans l’extrait. « Souvent, je quitte le plateau et je me dis : ‘Oh, est-ce que je viens de trop partager ?’ … Et puis quelqu’un me tend la main, inévitablement. C’est presque 100 % du temps, quelqu’un dit : « Merci d’avoir dit cette chose aujourd’hui, parce que je me sens tellement vu. Et puis toi se sentir rassuré. Ce serait la meilleure partie. »

Mais ce n’est pas tout ce que Sara avait à dire sur les aspects importants du travail sur La vue.

Plus de « La vue »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui était le plus difficile dans le fait d’être co-animatrice, elle a expliqué comment parfois les réactions négatives des fans sur certains sujets peuvent l’atteindre. Mais elle a développé une chose importante qu’elle sait toujours sur le travail aux côtés de ses collègues co-stars, ce qui ajoute à leur lien continu.

« Les gens disent toujours : ‘Comment pouvez-vous vous éloigner de cette table sans être bouleversé ?’ C’est parce que nous nous faisons tous confiance », a-t-elle ajouté. « Nous connaissons tous le cœur de chacun. Donc même lorsque nous ne sommes pas d’accord, c’est comme si les membres de la famille ressentaient des sentiments différents de vous. Vous pouvez toujours revenir immédiatement et rire avec eux une minute plus tard et tout va bien et cela vous effacera le dos. »

Nous aimons voir une équipe solidaire !

En savoir plus sur Sara Haines