Sara Haines défend Alyssa Farah-Griffin après que Trump l’ait appelée – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Sara Haines a défendu son co-animateur Alyssa Farah Griffin après l’ancien président Donald Trump l’a appelée lors de son entretien avec Fox News le lundi 19 juin. Sara a défendu sa co-animatrice après que Trump l’ait accusée d’avoir changé ses croyances pour rejoindre La vue, après l’ancre Fox Brett Baier a énuméré de nombreux assistants de l’ancien président qui se sont prononcés contre lui avant les élections de 2024.

TRUMP S’ASSISE POUR L’INTERVIEW CHAUFFÉE DE FOX NEWS: #La vue les co-animateurs interviennent après la vaste interview de l’ancien président lundi soir avec Bret Baier de Fox News. https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/0vadV4NPev – La vue (@TheView) 20 juin 2023

Après que l’ancre de Fox ait énuméré de nombreux anciens collègues de Trump, y compris l’ancien vice-président Mike Pence, procureur général Bill Barr, et bien d’autres, Trump a déclaré qu’il avait encore de nombreux ex-collègues qui «nous aiment» avant de prendre le coup contre Alyssa, qui était sa directrice des communications stratégiques à la Maison Blanche. « J’ai cette femme Alyssa Farah, elle a dit les plus grandes choses longtemps après son départ : ‘c’est le plus grand président que nous ayons jamais eu.’ Incroyable. Alors, La vue lui a proposé un contrat. mais, évidemment, seulement si elle change d’avis et que tout d’un coup elle peut dire des choses négatives. L’argent est offert aux gens et certaines personnes changent », a-t-il déclaré dans l’interview.

Comme La vue les hôtes se sont assis à la table « Hot Topics », Sara est venu à la défense d’Alyssa. « Juste pour laver ton nom. Votre nom a été crié à un moment donné », a-t-elle déclaré, tout en paraphrasant la citation de Trump à son sujet. «Permettez-moi de lui rappeler que la seconde où il a commencé à nier l’élection, c’est quand Alyssa est partie. C’est un an et demi plus tard que son point de vue a fortement changé et qu’elle est venue à ce spectacle. Donc, j’ai été offensé pour vous.

Alyssa a remercié Sara pour son soutien et a expliqué pourquoi les électeurs devraient prendre à cœur ses commentaires et ceux d’autres anciens assistants contre Trump. « J’ai participé à plus de réunions du bureau ovale avec lui que je ne peux en compter. Je l’ai briefé dans sa cabine sur Air Force Once. J’ai été sur Marine One avec lui. Je le connais. Je vous dis qu’il est inapte au poste. Tous ces autres fonctionnaires le sont. Vous devriez nous croire, parce que nous l’avons vu », a-t-elle déclaré.

Alyssa a continué et a expliqué plus en détail pourquoi elle pensait que Trump était inapte à exercer ses fonctions, et elle a partagé une anecdote sur le moment où elle a failli démissionner à la suite de déclarations qu’il a faites au sujet des manifestations qui ont suivi de George Floyd meurtre. Alyssa aussi tweeté une déclaration similaire l’appelant « inapte » avant le spectacle. « Imaginez N’IMPORTE QUEL autre POTUS dans l’histoire moderne étant si complètement dénoncé et qualifié d’inapte par ses principaux conseillers et responsables du cabinet. Seul Donald Trump a cette distinction et c’est parce qu’il est particulièrement inapte à occuper un poste », a-t-elle écrit.

