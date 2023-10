Sara Foster fustige ceux qui ne soutiennent pas Israël au milieu de la guerre du Hamas : « Vous n’êtes pas humain »

Sara Foster avertit ceux qui choisissent de ne pas s’exprimer contre la violente attaque d’Israël par l’organisation terroriste Hamas.

L’actrice politiquement active, qui est également la fille du magnat de la musique David Foster, a partagé sa position sur les réseaux sociaux, condamnant la violence et ceux qui l’ont défendue. Elle a également évoqué la division controversée et persistante entre les peuples palestinien et israélien.

« Je ne soutiens pas le meurtre de personnes innocentes. Les gens qui meurent ne sont pas ceux qui sont confrontés à ce sort radical. Les Palestiniens aimants que je connais ne veulent pas de cela. Le peuple aimant d’Israël ne veut pas de cela. Le Hamas est MAL. Point final. Comment QUELQU’UN, quelle que soit sa nationalité ou sa race, peut-il défendre cela ? » a-t-elle partagé dans son histoire Instagram, à côté d’une publication de l’organisation Stand With Us, qui lutte contre l’antisémitisme et soutient Israël.

LA FILLE DU MOGUL DE LA MUSIQUE CRITIQUE GAVIN NEWSOM POUR LA POLITIQUE CALIFORNIENNE : « L’OBJECTIF EST-IL D’ÊTRE UN ÉTAT SOCIALISTE ?

Le Hamas opère à partir de Gaza, où résident la plupart des Palestiniens. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré la « guerre » après que l’organisation terroriste a lancé des roquettes sur des zones résidentielles, tuant au moins 600 civils.

« Si vous avez trop peur pour dire que vous êtes aux côtés d’Israël ou même si vous ne le faites pas, opposez-vous au moins à des enfants de 4 ans tirés de leur lit par une organisation terroriste », a déclaré Foster dans une autre histoire sur Instagram.

« Et si vous ne vous opposez pas à cela, alors vous n’êtes pas humain », a ajouté Foster.

La sœur cadette de Foster, Erin, qui s’est convertie au judaïsme avant d’épouser son mari Simon Tikhman, a partagé le même message de l’organisation à but non lucratif, ajoutant un emoji au cœur brisé.

Foster n’a jamais évité d’exprimer ses opinions dans le passé, en particulier concernant la criminalité croissante dans son État d’origine, la Californie.

En avril dernier, lorsque l’entrepreneur et fondateur de Cash App, Bob Lee, a été retrouvé poignardé à mort dans sa maison du quartier de Rincon Hill à San Francisco, Foster a dénoncé les « politiciens libéraux » de l’État. Elle a partagé une capture d’écran d’un article montrant Lee avec ses deux enfants.

« Je n’ai pas de mots », a-t-elle écrit. « SF est un véritable connard. Je suis un démocrate enregistré et je suis convaincu que les politiciens libéraux sont en train de ruiner les villes. »

Le mois dernier, Foster a doublé la mise et a déchiré le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, dans un épisode de « The World’s First Podcast », qu’elle enregistre avec Erin.

« Newsom est le pire », a-t-elle admis, Erin étant d’accord. « Si quelqu’un me suit, vous savez que j’ai beaucoup de plaintes concernant la ville dans laquelle nous vivons et l’État dans lequel nous vivons », a ajouté Foster, 42 ans. « Je suis née et j’ai grandi ici », a-t-elle précisé. « Ce n’est pas si facile de se lever et de partir », a-t-elle ajouté à propos de ceux qui lui suggèrent de quitter l’État.